DRAGAN PETROVIČ PELE I IVANA DUDIĆ: Kakvu torturu prolaze glumice i u Holivudu i u Srbiji

Nakon svih skandala u vezi sa prijavama silovanja u glumačkom svetu, otvara se pitanje šta se dešava kada se ugase kamere. Da li iza dobijanja uloga stoji iskorišćavanje mladih glumaca ili je ipak reč o sporadičnim slučajevima o kojima se retko progovara? Gosti Usijanja dana od 19.30 časova na Kurir televiziji su glumica Ivana Dudić i glumac i redovni profesor na FDU Dragan Petrović Pele.

"Istina je d da je teško biti glumica. Ja to mogu da kažem kao suprug jedne glumice.", rekao je Petrović

"Možda glumice nemaju mnogo izbora pa moraju sve da urade, mada se to meni nije desilo", izjavila je Ivana Dudić.

Petrivuč je izneo svoje mišljenje.

"Možda nisam u pravu, ali mislim da bi kasting trebalo da izgleda tako da glumac ili glumica dobiju scenu koja se tiče tog scenarija i na vreme zbog scenar koga je poznat, a ne da se predstavi, kod koga si sturidao ili studirala, uhvati se za uši. Ne vidim tu neki smisao", dodao je profesor FDU.

"Vidite, imate krupni plan, to je jako popularno nekada bilo i skini glumicu. Mnogo popularno. Meni to nije nikada interesantno bilo, ali za krupni plan mora da postoji ozbiljan razlog, to je filmski znak. Zašto ti sad uzimaš krupni plan? Pogotovo ako je to na velikom platnu. Isto tako golotinja. Nema nikakvog problema. Ja sam se skidao u pozorištu, ali to nije bilo vulgarno. Ako je to funkcionalno, opravdano, ako je to iz komada i ako je to zaista znak, onda nema problema", objasnio je Pele.

"Prostorija u kojoj se snima ima 30 ponekad 50 ljudi, a mladoj glumici je to prvo iskustvo. Onda sam ja skinuo gaće i "otšrafio" penjoar, onda nisu znali šta da rade, pravio sam problem direktoru fotografiju. I sad on kaže nemoj to, to treba da gledaju ljudi. E baš zato. Ja namerno neću da odem iza kreveta, da bi skrenuo pažnju da malo ostave... Ali u funkciji toga da bude manje neprijatno ovoj devojčici", objasnio je anegdortu Pele.

"Kada imate 22-23 godine, neće ništa da se desi, scena traži to, ali na kraaju je ispala dobra scena. Tako je svuda", rekao je profesor Petrović.

"Mlade glumice neće razmišljati, nego će odraditi scenu", dodala je blumica Ivana Dudić.

"NA FDU ima devet prijava, ali se više odnosi na neku vrstu zlostavljanja, ali ima i prijava koja ne zaslužuju taj epitet, više su iz revolta. Nezgodno mi je jer ne znam sadržaj tih prijava, ali nije bilo seksualnog uznemiravanja i silovanja. Ne samo ženski deo, nego i muški deo, ljudi moraju da se nauče da se zauzmu za sebe", objasnio je Petrović.

"Nekada metod jeste grub, da ti nešto objasni da ti da do znanja da ti dođeš do toga sam, ali to nije zlostavljanje i uznemiravanje", objasnila je glumica o svom iskustvu na FDU.

O slučaju Branislava Lečića glumica Ivana Dudović je rekla da želi da odbrani profesiju.

"Ne bih volela da ljudi odustanu od glume, da se stekne utisak da je sve to nemoral i blud", rekla je Dudić.

Profesor Petrović je rekao da se digla buka.

"Momamo malo da se smirimo, kada je buka ne čujemo sami sebe. Moramo da naučimo da budemo strpljivi da čujemo i jednu i drugu stranu kada su ovakvi slučajevi u pitanju. Postoji tužilaštvo i sud, pod sumnjom od tolike buke i pritiska ne može niko da radi pa ni policija, ni tužilaštvo ni sud. A očekujemo da oni besprekorno rade svoj posao. Nema dileme šta treba da učinimo.l. APelujem na sve ljude da se malo suzdrže, ostrašćenost nikome ništa nije dobro donelo. Ne radi se ovde o krompirima ljadi se o ljudskim životima i karijerama i sa jedne i sa druge strane. Danijela je bila moj student prve generacije, fanstastična, nežna, putena, tanana. Voleo bih uvek da imam takvog studenta. Upijala je svaku reč, divno naivna. Sa druge strane Leka je moj kolega sa kojim sam ja igrao mnogo na pozorištu i filmu. Ja imam ambivalentan odnos sad. Svako odgovora za svoje postupke", objasniol je profsor FDU Petrović.

"Hoćete javni, medijski linč ili hoćete tužilaštvo, sud, policiju. Ne ljutite se onda kada ne rade dobro", apelovao je Petrović.

