MIROSLAV KNEŽEVIĆ NA KURIR TELEVIZIJI: Srbija korak ISPRED Evrope! Našim građanima dostupno sve što je neophodno za kovid pasoš

Građani Srbije mogli bi u ponedeljak da saznaju više detalja o tome pod kojim uslovima će ovog leta moći da putuju na more u Grčku.

PCR, antitela, zeleni sertifikat - šta treba da znamo ako uskoro planiramo da putujemo u inostranstvo i kakva je procedura ulaska u našu zemlju nakon popslednje odluke Kriznog štaba u "Pulsu Srbije" o ovoj temi govorio je Miroslav Knežević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

- Evropska komisija izašla je sa jednim predlogom o digitalnim, zelenim sertifikatima, koji bi trebalo da nose informacije da li je osoba vakcinisana, da li poseduje negativan PCR ili podatak da je već preležala kovid, odnosno da ima neophodna antitela. Ono što jeste suština to je predlog koji dalje treba da prođe proceduru usvajanja, a to je da Evropa do juna meseca ta odluka zaživi, tj da ti digitalni sertifikati budu funkcionalni - kaže Miroslav Knežević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

- Srbija nje samo da ide u korak sa Evropom, već smo i korak ispred. Od kada je krenuo proces i PCR testiranja i vakcinacije naša kancelarija je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja počela da izdaje potvrde o vakcinaciji i testiranju koje imaju kod sadrži sve neophodne informacije - kaće Miroslav.

