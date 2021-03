BORBA U DUPLOJ IZOLACIJI: Rat s koronom južno od Ibra počeo je POD TREŠNJOM! (FOTO)

Ovde je sve počelo ispod jedne trešnje! Sav jad i sva hrabrost lekara i sestara sabila se pod drvetom, kraj montažne kućice, u Lapljem Selu. Tu se Srbi južno od Ibra bore s koronom - u dve montažne zgradice i dva kontejnera!

Gračanica, srpska žila-kucavica čitavog Kosmeta niže od severa, na koju je naslonjeno Laplje Selo, kao i sva okolna, tako je blizu Prištine, a tako daleko. Mnogi Srbi u Prištinu odavno ne smeju da zalaze, a punoletne su postale i generacije dece koja ne znaju kako taj grad izgleda. I na sve to došla je korona. Duplo zaziranje, duplo izolovanje. I velika bitka za svakog obolelog. Kurir je prva medijska ekipa koja ulazi u ovu bolnicu, u svaki ćošak. I to baš minulog ponedeljka, kad je udario kijamet. To su, zapravo, odeljenja Kliničko-bolničkog centra "Priština".

Iako KBC zvuči grandiozno, uistinu je to omanja bolnica silom prilika smeštena u Gračanici posle 1999. I delimično raspoređena i u Lapljem Selu - interno, pedijatrija. Pa sad i infektivno - crvena zona.

1 / 10 Foto: Nemanja Nikolić

- Infektolozi od rata 1999. ovde nisu imali svoje odeljenje, funkcionisali smo pri internom, kao konsultanti. Kad je i kod nas krenula jače korona, a kasnila je malo za centralnom Srbijom, ovde je bilo odeljenje fizijatrije, montažna zgrada. Otvorili smo dve-tri sobe, maltene sve su bile bolesničke. Toplo je bilo, zelena zona za lekare i sestre u prirodi - ispod trešnje. I tu smo čitavo leto proveli - priča infektolog dr Boban Stolić, načelnik Infektivnog, čovek koji vodi sve ovo. A onda je na prelazu između drugog i trećeg talasa nikla nova, montažna zgradica. Trešnja je sad između njih. Čeka tople dane i stare prijatelje.

- Za 20-ak dana formirali smo novo odeljenje, odvojili crvenu od zelene zone i napravili ipak koliko-toliko komfor i pacijentima i medicinskom osoblju - veli dr Stolić u svoj kancelariji, koju je minule jeseni dočekao.

foto: Nemanja Nikolić I po 90 pacijenata dnevno Pred kontejnerom već se skupilo sveta - kroz ovu kovid ambulantu prošlo je više od 9.000 ljudi. Dušica iz Sušice došla na kontrolu. Ležala je 18 dana u bolnici. - I dalje osećam malaksalost, zamor, bol pozadi, imam i tahikardiju... Al' sve je to ništa kako je bilo - veli. A unutra je dr Milena Tripković, koja dnevno zna da pregleda i po 90 pacijenata. - Povećan je priliv pacijenta u poslednje vreme i malo je teža klinička slika nego ranije. Uglavnom odmah ide obostrana upala pluća - priča Milena, koja pacijente šalje u susedni kontejner - tu je rendgen i priča je zaokružena.

To je zapravo sobičak u kom čovek jedva da može da se okrene. Kao i soba za sestre, za presvlačenje... Sve je ovde minijaturno, al' sve zlata vredno. Krećemo u obilazak. Vitrine, stočići u hodniku kroz koji prolazimo puni špriceva, lekova, infuzija, rukavica... Ali, pre svega, na svakom koraku, uz svaki zid, boce kiseonika. Jer centralnog razvoda kiseonika ovde - nema! O "haj flouu", respiratorima i drugim mašinama govora, naravno, nema. Za nas, koji smo obišli najbolje kovid bolnice s najsavremenijom opremom, smeštanje ovde bi značilo samo jedno - paniku. Ali za sve ljude s ovih prostora to je ono najveće - nada i spas. Percepcija nam ni izbliza ne može biti ista.

- Maksimalan protok kiseonika koji ovim bocama možemo da im pružimo je 20-25 litara. I svih 900 pacijenata, koji su ovuda prošli, imali su zapaljenje pluća umerenog i srednje teškog intenziteta koje ovim možemo da lečimo. Čim vidimo da bolest progradira ka težoj kliničkoj slici, pacijenta tansportujemo na Infektivnu u Niš - priča dr Stolić, koji ne zaboravlja da zahvali svim svojim borcima koji u skafanderima lete okolo, a i direktoru KBC "Priština" Bratislavu Laziću.

1 / 10 Foto: Nemanja Nikolić

Ljudi su ovde, a to se jasno vidi, zadovoljni osobljem, smeštajem. Jer oni ipak imaju gde da se leče. A nije tako daleko od kuće. Tu je i gospođa iz Plemetine od oko 60 godina. Ime joj sada ipak nećemo pominjati. Bila je baš vesela. Iako je nakačena na bocu, i kroz masku je pričala.

- Dobro sam, već mnogo bolje. Muž je prebačen u Kruševac i prvi put za sve ove godine nećemo biti zajedno za godišnjicu braka, koja nam je prekosutra. Ali nema veze. Proći će i ovo - veli s osmehom, a ne zna da je suprug minule noći preminuo. Tužnu vest su joj saopštili kad su je skinuli s kiseonika i malo sedirali, a izgleda baš na godišnjicu braka.

U velikoj muškoj sobi veselo - svi nekako lakše dišu. Tu je i deka od 80 godina iz Ugljara.

- Bio sam pre tri nedelje ovde, pa sam se vratio. Upala pluća. Spram godina sam opet dobro - kaže kroz masku.

foto: Nemanja Nikolić Dr Marina Marković Madić: Mnogi kriju simptome I hitna pomoć u Lapljem Selu ima pune ruke posla - em što imaju česte intervencije za nekovid probleme, po terenu idu do korona pacijenata, a i transportuju ih do Niša ili dalje kad treba. - Britanski soj nam je doneo veći broj pacijenata, teže su opet kliničke slike kod starijih, a lakše kod mlađih. Svakodnevno po dva-tri naša saniteta idu u centralnu Srbiju, a osim nas idu i iz okolnih domova zdravlja. Ali najveći problem su nam pacijenti koji kriju simptome kovida, pa naša ekipa ode na teren bez lične zaštitne opreme i automatski je ugrožena - priča nam Marina Marković Madić, načelnica Hitne.

Cimer mu je Jovan iz Donje Brnjice.

- Imam 69 godina, pa šta mi bude. Mada sve kažem šta meni korona može! Zadovoljan sam kako me gledaju - Jovan će, dok će pacijent iz Gračanice s dna sobe sav upućen u problematiku:

- Saturacija mi je sad 98, temperaturu više nemam, snimak pluća ide nabolje i nadam se da ću kući vrlo brzo. Ruždi Zanedi iz sela Lepina kod Lipljana stigao je pravac s posla - iz "Kolubare" iz Lazarevca, gde radi preko "EPS Obilić".

- Trojica kolega "kolubarci", ispostavilo se, zaraženi su. Tako i ja doneh koronu kući. Jeste upala pluća, ali dobro sam, nisam ni na kiseoniku. Dobri su i ljudi oko mene - veli.

U dvokrevetnoj sobi su i baka i stric doktora Stolića. Baki Darinki je 91 godina. Superbaka je sada super. Pregrmela je najteže dane.

- Šta ja znam odakle je ovo čudo naišlo. Ali naišlo. I došla sam da me leči moj unuk. Mnogo mu hvala što me leči tako dobro. A sve sam prošla. I ratove, i Nil me izjeo. Imala sam groznicu Zapadnog Nila, i u bolnici sam bila. I ne može mi niko ništa - smeje se baka Darinka, a zadovoljan je i unuk.

Za kraj slika dr Stolića sa svojim vernim saborcima. Danas su svi nasmejani.

- Borba je teška, pacijenti su nekad teži, nekad lakši. Ali nema predaje, ostajemo do kraja - veli medicinska sestra Milijana Miladinović. A mi idemo. Prolazimo i pored dečjeg kovid odeljenje. Srećom - prazno. Život je ipak lep...

foto: Nemanja Nikolić Otac Vasilije: Teraju na suze U oči upadaju ikone okačene na sve strane ove bolnice. To ih je silno monaštvo ovde lečeno ostavilo da čuvaju svoje spasioce. Vasilije Delić, jeromonah u manastiru Vračevo na severu KiM, došao je na kontrolu. Na hipertenziju i dijabetes u februaru je dobio koronu i odbio da se leči u Beogradu. S obostranom upalom pluća zapucao je u Laplje Selo. - Svašta sam u životu video, ali ovi ljudi su nešto najlepše i najplemenitije što sam sreo. Toliko mladih, predanih, nasmejanih, uvek spremnih da ohrabre i uteše, sa neizmernim strpljenjem prema nama bolesnima, a opet s toliko hrabrosti, znanja, iskustva u ovoj čudnoj bolesti. Radost na licu kada se zdrav ispraća kući, ponekad i uz aplauz, tera suze na oči - veli otac Vasilije. Zahvaljuje Bobanu, Ivici, Saši, Milici, Gogi, Jasmini, Danijeli, Eleni i svima koje je teško nabrojati: - Njih je život, ovakav kakvog ga mi živimo na raspetom Kosovu i Metohiji, naučio da budu ljudi, a ja ostajem srećan i ponosan što sam ih upoznao i bio svedok njihove žrtve i ljubavi prema bolesnima.

(Kurir.rs/Jelena S. Spasić)

Kurir