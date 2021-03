NATAŠA STANISAVLJEVIĆ ZA KURIR: U Beogradu do sada vakcinisano više od 30 odsto punoletnih građana

Sa svakom primljenom vakcinom bliži smo pobedi protiv koronavirusa. Do sada je vakcinisano preko 195.000 sugrađana starijih od 65 godina, kaže u intervju za Kurir Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu i koordinatorka za imunizaciju u Beogradu.

Kako teče imunizacija zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite?

- Beograd daje snažnu podršku organizaciji vakcinacije. Srbija je lider u vakcinaciji zahvaljujući tome što je svim svojim građanima na vreme obezbedila vakcine, i to ne samo jednu vrstu. Vlada je uradila najbolji informacioni sistem, možemo slobodno reći u svetu i svi zajedno timski funkcionišemo kako bismo dali doprinos organizaciji imunizacije. Najveći doprinos čine, naravno, lekari i medicinske sestre, koje svakodnevno vakcinišu građane. Do sada je vakcinisano 30,99 odsto punoletne populacije, odnosno 434.251 sugrađanin, a revakcinisano je 277.502. Naš sekretarijat organizuje vakcinaciju zaposlenih i korisnika iz sistema socijalne zaštite i ponosno ističemo da je do sada vakcinisano 2.045 osoba, 846 zaposlenih i 1.199 korisnika. Vakcinacija i striktno poštovanje postojećih mera jedini su put da se pobedi epidemija.

Kakav je odziv za vakcinaciju ljudi u prigradskim sredinama?

- Grad Beograd je omogućio, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, vakcinaciju osoba starijih od 65 godina u ambulantama naselja u obodnim delovima grada. Organizovana su 52 mobilna punkta i do sada je na njima vakcinisano preko 8.000 ljudi. Mobilni obilaze građane, pomažu im u prijavljivanju za vakcinaciju i ukazuju na njen značaj. Do sada smo obišli 48.659 građana i prijavili za vakcinaciju više od 12.171 osobe. Želeli smo da omogućimo našim najstarijim da mogu se vakcinišu blizu mesta gde žive. Otvorili smo kol-centre čija je uloga da pomognu u prijavljivanju. Za dva meseca rada realizovano je više od 158.000 poziva sugrađana i na taj način smo pomogli da se za vakcinaciju prijavi više od 58.000 osoba starijih od 65 godina. Beograd je jedan od retkih gradova koji je organizovao prevoz najstarijima od njihovog doma do mesta imunizacije. Svakodnevno je dostupno više od 150 volontera. Do danas vakcinisano preko 195.000 sugrađana starijih od 65 godina, odnosno 60% u populaciji od 65 do 74 godine, a starijih od 75 godina - 54,88%.

Kakva je situacija kada je romska populacija u pitanju?

- U poslednjih mesec dana sprovode se aktivnosti podrške pripadnicima romske nacionalne manjine. Ukupno15 mobilnih timova, koje čine romski koordinatori, zdravstvene medijatorke i aktivisti Crvenog krsta, obilaze romska naselja, kojih je ukupno 44, i informišu o značaju vakcinacije i načinu prijave. Odštampali smo više od 30.000 upustava na srpskom i romskom jeziku.

Uspešno Uprkos koroni unapređujemo sistem Kakvi su dalji planovi Sekretarijata? - Epidemija kovida nije sprečila Sekretarijat da ostvari zacrtane planove i unapredi sistem socijalne zaštite. Nijedno pravo ni usluga nije smanjeno, a sva davanja se, kao i dosada, isplaćuju na vreme bez dana kašnjenja. Planirano je povećanje broja ličnih pratilaca za decu sa smetnjama u razvoju, broja personalnih asistenata.

O novim projektima Gradićemo dnevne borakve za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju Da li je u planu gradnja novih ustanova socijalne zaštite? - Sekretarijat je obezbedio građevinske dozvole za radove na izgradnji dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoj u Barajevu, a početak radova očekujemo ove godine. U budžetu za 2021. predviđena je i rekonstrukcija dva odeljenja Gradskog centra, u Rakovici i Grockoj, dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju u Mladenovcu i Starom gradu, klubova za starije u gradskim opštinama Sopot i Grocka, kao i projekat izgradnje dnevnog boravka u Zemunu, čime će sedam ustanova socijalne zaštite u nadležnosti Sekretarijata biti kompletno rekonstruisane. U izradi je projektna dokumentacija za izvođenje radova na rekonstrukciji Prihvatilišta za odrasla i stara lica, na šta smo kao Sekretarijat veoma ponosni, jer u ovu ustanovu nije ulagano decenijama unazad.

(Kurir.rs)

