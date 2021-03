UGOSTITELJI APELUJU UOČI NOVE SEDNICE KRIZNOG ŠTABA: Na rubu smo egzistencije! Bez primanja ostaje 48.000 porodica

traže da se dozvoli rad do 22 sata

Miša Relić, predsednik Udrženja noćnig barova i klubova kaže za Kurir, uoči nove sednice kriznog Štaba, da im je zabranjen rad već 14 meseci i da je 48.000 porodica ljudi koji rade u ovoj industriji na ivici egistranzicje.

- Mi smo zatvoreni, a svi smo videli kako su za vikend pojedine bašte kafića pune, videli smo da je na Avali i na drugim izletištima gomila ljudi. Okupljanja ne mogu da se spreče, ali bolje da se otvore restorani i barovi gde će se strogo poštovati premena mera, nego da se prave tako klasteri po kućnim žurkama i izletištima. Pozivamo sve inspekcije da strogo kontorlišu sve ugostiteljske objekte! Zašto većina nas koji poštuju propise da ispašta zbog šačice neodgovornih. Tri meseca su pustili restorane da rade do 20 časova, ali to nema rezona jer je najveća zarada tokom večera do 22. Većini vlasnika lokala je pred izbacivanjem, seku im struju, 48.000 porodica je direktono ugoženo i bez primanja - kaže Relić za Kurir i dodaje:

- Apelujem na Vladu da dozvoli rad i to do 22 sata i da nam pomogne jer je ovo neizdrživo, nećemo preživeti bez pomoći države, ljudi će ostati na ulici.Takođe apelujem i na mlade da se vakcinišu u što većem broju, kako bi mogli i noćni klubovi da prorade i da se dozole koncerti .

(Kurir.rs/J. Pronić)

Kurir