U SRBIJI DATO VIŠE OD 2,3 MILIONA VAKCINA: Većini građana svejedno koje će cepivo dobiti, u utorak MILION revakcinisanih

U Srbiji je do sada dato 2.325.000 vakcina, od toga je 920.000 građana primilo i drugu dozu, kaže direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović i navodi da se u utorak očekuju da će biti milion revakcinisanih građana.

On je rekao da je broj građana kod kojih je prošlo tri nedelje od druge doze sada 620.000.

Jovanović kaže da se do ovog trenutka preko portala elektronske uprave i kontakt centra za imunizaciju prijavilo preko 1.540.000 građana, a da je do sada prvu dozu primilo 1.405.000 građana.

Kako je rekao, i dalje je najviše građana koji se prijavljuju za bilo koju vakcinu.

"To je pravi izbor, jer je to izbor one vakcine koju je odobrila naša Agencija za lekove i medicinska sredstva", rekao je Jovanović i naveo da oko 40 odsto građana kaže da im je svejedno koju vakcinu će primiti.

U najvećoj meri su, kaže, imunizovani stariji građani, a sada su na redu mlađi, koji se trenutno najčešće i prijavljuju.

Najavio je da se sutra i prekosutra nastavlja u značajnoj meri revakciancija i da je na primanje druge doze vakcine pozvano više od 90.000 naših građana.

