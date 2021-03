VOZAČI, PRED VAMA JE NOVI TROŠAK: Uskoro se stavljaju letnje gume, TO UOPŠTE NIJE MALI IZDATAK!

Zimski pneumatici menjaju se za letnje u četvrtak 1. aprila.

Iako je zakonski predviđeno da se zimske gume koriste od 1. novembra do 1. aprila, nije nužno da se one zamene baš u četvrtak.

Naime, prema rečima Damira Okanovića, direktora Komiteta za bezbednost saobraćaja, ne postoji nikakav zakonski okvir za zamenu zimskih pneumatika letnjim.

Okanović nam je objasnio zbog čega je ipak možda bolje taj rok ispoštovati.

- Oni vozači koji to žele, sa zimskim pneumaticima mogu se voziti i usred avgusta. Ipak, to nije preporuka, jer se, kada je toplo vreme, zimske gume mnogo brže troše i za te uslove nemaju dobre karakteristike. Jednostavno, zimske gume nisu predviđene za letnje vožnje pri visokim temperaturama. Ukoliko je temperatura asfalta visoka, može da dođe do lošeg kočenja, jer je zaustavni put kočenja nešto duži - kaže Okanović i dodaje da postoje svakako i oni vozači koji ne haju za ova pravila i cele godine voze na zimskim gumama.

Ipak, ono što vozače uvek interesuje je - koliko će to da košta?

Zamena guma u proseku košta od 500 do 900 dinara po točku u nekim vulkanizerskim radnjama.

- Komplet zamene gume po točku, što podrazumeva demontažu, montažu i balansiranje košta kod nas od 500 do 700 dinara u zavisnosti veličine felne i vrste vozila - objašnjavaju u jednom auto servisu iz Zemuna za Kurir.

- Cena zavisi od toga da li je felna aluminijumska ili čelična i koji joj je prečnik točka, da li je to 13,14,15,16,17,18,19 centimetara. Tako za gume prečnika 17,18, 19 zamena po točku košta 600,700 dinara, a za manje - 13,14,15, 16 centimetara 500 dinara po točku.

Svakako, budite spremni da uskoro pripremite između 2.000 i 2.800 dinara.

Kurir.rs / Suzana Trajković

