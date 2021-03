RASPRAVA O RELAKSIRANJU MERA: U sredu otvaranje kafića i restorana? Medicinski deo Kriznog štaba i dalje PROTIV

Mere za borbu protiv korona virsa mogle bi da budu relaksirane u sredu, kada bi ponovo bio dozvoljen rad kafićima i restoranima, ali ponovo sa određenim ograničenjima, nezvanično saznaje Kurir.

I ako je rano jutros stigla informacija da neće biti sednice Kirznog štaba koja je navodno trebala da bude održana jutros, Kurir od svojih izvora saznaje da se među člnovima Štaba i dalje vodi oštra polemika o otvaranju ugostiteljskih obejkata.

- Veći deo medicinskog dela Kriznog štaba je i dalje protiv otavaranja kafića i restorana, koji bi radili do 18 ili do 20 sati. Sa druge strane, i ako su svi svesni da je prioritet da se sačuvaju ljudski životi, uz strogo poštovanja svih mera kafići ne moraju da budu leglo zaraze, a sa druge strane trpi i ekonomija. Očigledno je da pojedinici ne shvataju ozbiljnost situacije, pa se i dalje okupljaju po kućnim žurkama ili prave tajne korona žurke koje policija redovno prekida. Zato je predlog da se kafićima i restoranima omogući rad, ali da sve to bude strogo kontorlisano. Prema nekim najavama to bi moglo da se desi već od srede. Svi su svesni da ide lepo vreme i da će izletišta biti puna koliko god svi apelovali na građane da to ne čine - kaže dobro obavešteni izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, verovatno će biti pooštrene mere za rad kafića, pa će tako razmak između stolova i gostiju morati da bude veći, a loklai će moći da primaju manji broj ljudi nego pre.

(Kurir.rs/J.P.)

Kurir