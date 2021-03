CRNI DAN U SRBIJI: Danas 4.512 novozaražena, preminuo 41 pacijent

U Srbiji je u prethodnih 24 sata na korona virus testirano 14.079 građana od kojih je 4.512 novozaraženih.

Preminuo je 41 pacijenat, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalaze 252 obolela.

Podsetimo, dan ranije na korona virus je testirano 11.442 građana od kojih je 3.889 novozaraženih. Preminula su 39 pacijenta, a na respiratorima je bilo njih 269.

Ustanove socijalne zaštite

U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih prisustvo koorna virusa potvrđeno je kod 203 korisnika i 307 zaposlenih, saopštilo je danas Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite iznosi 5.441, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite iznosi 2.518.

I ako je prema nekim najavama danas trebalo da bude održana sednica Kriznog štaba to se ipak nije dogodilo, a sve postojeće mere ostale su na snazi.

Da sednice neće biti danas je saopštila premijerka Srbije Ana Brnabić.

- Nemamo danas sednicu Kriznog štaba, nije ni bila zakazana, niti je trebalo da bude danas - rekla je Brnabić.

Naredna sednica bi, kako je kazala premijerka, trebalo da bude održana sutra ili u sredu.

- Uspeli smo da brojevi stagniraju, nadam se da će ove nedelje krenuti da opadaju. Ide nam lepše vreme, razgovaraćemo o otvaranju bašta. Razumem i medicinski deo Kriznog štaba, to je njihov posao, da štite zdravlje - objasnila je premijerka.

Mere za borbu protiv korona virsa mogle bi da budu relaksirane u sredu, kada bi ponovo bio dozvoljen rad kafićima i restoranima, ali ponovo sa određenim ograničenjima, nezvanično saznaje Kurir.

- Veći deo medicinskog dela Kriznog štaba je i dalje protiv otavaranja kafića i restorana, koji bi radili do 18 ili do 20 sati. Sa druge strane, i ako su svi svesni da je prioritet da se sačuvaju ljudski životi, uz strogo poštovanja svih mera kafići ne moraju da budu leglo zaraze, a sa druge strane trpi i ekonomija. Očigledno je da pojedinici ne shvataju ozbiljnost situacije, pa se i dalje okupljaju po kućnim žurkama ili prave tajne korona žurke koje policija redovno prekida. Zato je predlog da se kafićima i restoranima omogući rad, ali da sve to bude strogo kontorlisano. Prema nekim najavama to bi moglo da se desi već od srede. Svi su svesni da ide lepo vreme i da će izletišta biti puna koliko god svi apelovali na građane da to ne čine - kaže dobro obavešteni izvor Kurira.

(Kurir.rs)

