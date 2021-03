DOKTOR MILANKO ŠEKLER PORUČIO ANTIVAKCINAŠIMA: Dao bih vam 1.000 evra platu i poslao bez maske u kovid bolnicu! ŠOK INTERVJU

Milanko Šekler – doktor veterinarskih nauka je bio deo tima (u kojem su bili još i Dejan Vidanović i Bojana Tešović), tima koji je “pročitao” genom virusa korona u Srbiji, a rezultati su upisani u svetsku bazu podataka. Šekler je koordinator nacionalne referentne laboratorije za avijarnu influencu, groznicu zapadnog Nila i infektivni bronhitis, što je korona kod životinja i ovoj temi prilazi sa naučne strane, ali se, kaže, za ovih godinu dana – naslušao raznih teorija zavere.

– Najviše bih voleo da ti ljudi koji su „hrabri“, ne nose maske, smatraju da je sve izmišljeno, da virus ne postoji, podsećaju kako više umire od kancera i drugih bolesti, odu u bilo koju kovid bolnicu na jednu kratku ekskurziju da vide kako to izgleda u praksi. Ne moraju da nose masku, ali da potpišu da je, ako se razbole i umru, to samo njihiova stvar. Neka pokažu u praksi kako je sve izmišljeno. Neka stanu iza svojih stavova, kao što ja stojim iza svojih. Neka nam pokažu da korona ne postoji, da je sve izmišljeno, da je virus budalaština. Da sam na mestu vlasti, dao bih takvima platu od 1.000 evra da idu bez maske da rade u kovid bolnice. Ako pokažu da je sve to zabluda, da svi izađemo iz ovog cirkusa. Ako niko od njih ne umre, onda je ovo sve izmišljeno, idemo kući svi i nećemo više da pričamo o koroni. I meni je dosadilo! – jetko kaže dr Milanko Šekler za kraljevački portal Krug.

Nabrajajući teorije zavere, on navodi da su tu one od čipovanja, prskanja otrovima iz vazduha, plan smanjenja broja stanovnika na planeti koji ima milijarder Bil Gejts:

– Da je priča o tom planu tačna, pitam se, zar ne bi neko napravio virus koji, oprosti mi Bože što to kažem, ubijao decu? Zašto bi neko pravio virus koji ubija matore koji će, sami od sebe, uskoro završiti svoj životni vek? Opet, Bože me oprosti što to kažem, ali kad ubijaš decu, mlade, oni posle ne mogu da prave decu i za pola godine takvvi „planeri“ bi smanjili populaciju. Te „dece“ ne bi bilo kad dođe njihov red da se reprodukuju. To je odmah milijarda, prosto kao pasulj. Navodim to samo kao primer.Ili – čipovanje! Šta nekome treba da ti ugrađuje čip, kad imaš mobilni? Čoveče, oni znaju kad si pričao, s kim si pričao, šta si rekao, s kim si bio, gde si bio, šta te zanima, šta si pretraživao, šta kupuješ, znaju sve zato što se sve vidi na tvom telefonu i to ti ne smeta, ali zato će neko, kroz vakcinu, da prostite da vam šine čip u „debelo meso“ i onda će on kao znati gde si. Šta će mu to, kad on u vašem telefonu ima mnogo više vaših podataka.

Ili prskanje otrovima iz vazduha! Ko prska Ameriku ili Rusiju čiji radari na pet kilometara vide predmet veličine jajeta u vazduhu. Ovi teoretičarimaju i na to svoj svoj odgovor! Kažu: prska svako svoje! Stvarno ne mogu da razumem, neki ljudi treba da se obrate za pomoć kada to u šta veruju prevaziđe granice realnosti. Ima sigurno neka terapija za to, to može da se leči – kaže naš sagovornik.

Kao naučnika, ističe, posebno ga vređaju tvrdnje da „vakcina nije mogla da bude napravljena, zato što virus još niko na svetu nije izolovao“!

– Odmah tu stvar da rešimo: virus je, samo u Srbiji, izolovan u nekoliko laboratorija. Pa, uVeterinarskom institutu, u gradiću Kraljevu, sekvencionirali smo 150 virusa, znamo svaku „dlaku“ njegovu, svaki nukleotid, svaki genom, kao da smo uradili vaš ili moj genom i da znamo sve nasledne bolesti koje, možda, imate, gde su vam slabe tačke u organizmu! Mi smo to uradili za taj virus i onda mi neko kaže da „virus nije izolovan“!

Ili – tvrdnja da koronavirus nije prirodan, nego veštački! To je još jedna od zabluda: Bog je najmaštovitiji, svi ljudi da se skupe i svu maštu da stave na jedan tas, a Bog s druge strane, lako to oduva, jer on ima svoje planove i najslađe se smeje kad mu ti ispričaš šta si planirao. Nauka i naši rezultati ovde pokazali su tačno kako taj virus funkcioniše. Ne pričam na osnovu nečega što sam čitao, to smo mi uradili, naši su rezultati. Dr Dejan Vidanović je najviše radio sekvencioniranje, a u vrhu je za metodologiju sekvencioniranja u Srbiji, prema rezultatima se tačno vidi da je 96% sličnost virusa koji je sada prisutan sa virusom kod slepih miševa. To je neverovatno sličnost!

Dr Šekler podseća da su, nakon tvrdnji da je „veštački virus pušten iz laboratorije u Vuhanu“, koje je iznosio i bivši američki predsednik Donald Tramp, na poziv Kine u tu zemlju otišli predstavnici Svetske zdravstvene organizacija. Međunarodna grupa eksperata iz svih zemalja sveta, kako navodi, posle višemesečnog istraživanja odbacila je svaku mogućnost da je virus iz Vuhana pobegao iz laboratorije i da je jasno da su izvor virusa slepi miševi, a da je poslednji domaćin verovatno neka od divljih životinja. Kao prilog tim tvrdnjama, Šekler navodi otkriće da je životinja cibetka, kakve nema u našim krajevima, bila uzrok pojave bolesti SARS.

– Kinezi su tu životinju, koja živi u prirodi su počeli da odgajaju i od nje koriste krv, jer su jeli njeno meso i pili krv verujući da vraća vitalnost starim ljudima. Te životinje gajene su u ogromnim kavezima. Ima nekoliko takvih vrsta, a ja sam izdvojio tu životinju, jer je za nju dokazano i ceo naučni svet zna da je izazvala SARS koji se pojavio pre 16 – 17 godina. Sada se sumnja na pangolinu, ljuskavca koji ima oklop, a podseća na jazavca ili na zmije kao poslednje domaćine virusa. Stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije rekli su: nešto od toga, a ono što je još to potvrdilo je činjenica da su Kinezi, mesec dana od pojave koronavirusa, sve te farme zatvorili, poubijali životinje i zatrpali. Njima je, otprilike, odmah bilo jasno kako se lanac naslonio. Borili su se protiv zaraze i nije im bilo bitno da u tom trenutku dokazuju da li je to ili nije. Bila je bitno samo da se to zaustavi i vidi se po epidemiološkoj situaciji i u Kini da su radili dobro, jer vidite koliko je kod njih mali broj zaraženih u tako ogromnoj zemlji.

Na pitanje o zaradama koje će „farmakomafija“ napraviti prodajom vakcina, Šekler odgovara podsećanjem da, trenutno, u svetu ima 6 – 7 vakcina protiv kovida 19, da se one razvijaju u još oko 200 kompanija u različitim vrstama vlasništva u 40-ak zemalja i da su istraživanja na tridesetak vakcina – u završnoj fazi. Sve ga to, navodi, podseća na – piramidalnu štednju, gde su novac zaradili samo oni koji su prvi uložili:

– Oni koji su na kraju uložili, izgubili su novac, pa nimam osećaj da će i ovde mnogi koji su krenuli u pravljenje vakcina zakasniti. Neće stići da je proizvedu, a ovaj cirkus (evo i jedna optimistične poruke!) će proći! Sve će ovo ući u završnu fazu, pa ćemo, možda imati vakcine i na svakoj trafici i biće jeftine. Zarada od vakcina je minoraa u odnosu na zaradu na lekovima protiv bolova, depresije, na lekovimaa za smirenje i, veoma važno, sredstvima za potenciju! Tu je lova, to se troši decenijama, a vakcine jednom dva puta u životu. Šta njima sve to treba uz otpor javnosti, antivaksera. Više ljudi od vijagre umre u Srbiji, garantujem životom ,nego što će umreti od vakcina, bar jedno 50 puta. Deluje malo ironično, možda i vulgarno, ali je tako. Vijagru koju proizvodei „Fajzer“ čovek kupi sam u apoteci bez recepta, ali nas to ne zanima.

Gde je danas nestao običan grip, česta su pitanja koja građani postavljaju na društvenim mrežama?

– Kako zašto nema gripa: ovolike maske, ovolike distance? Grip je praktično virus koji koji je potpuno različit od ovog, ali njegova ulazna vrata infekcije su ista kao i za koronu – respiratorna infekcija. Samim tim, sve mere zaštite koje postoje za covid 19, važe i za grip. Iako su to dva potpuno različita virusa moramo da znamo: kod inficiranih koronavirusom luči se jedan interferon, vrsta nespecifične zaštite od virusnih infekcija. Drugim rečima, kada se neko inficira koronom on luči interferon koji sprečava bilo koju drugu virusnu infekciju. Otprilike, kada se neko inficira koronavirusom, om izluči interferon i kaže: „Ovog sam ja zauzeo, ne dam ga nikome, ja ga trošim i radim sa njim šta hoću!“ i grip ne može da uđe u čoveka koji je dobio koronu. Jednostavno, to traje mesecima: nivo interferona je takav da sprečava infekciju drugom virusnom bolešću, svi RNK virusi imaju takve mehanizam. S druge strane, postoji program praćenja gripa! Ja dobijem nedeljni izveštaj gripa za Srbiju. Znate, postoji velika grupa ljudi u Srbiji kojima je zadatak da prate epidemiju gripa i pojavu, ali – normalno je da gripa skoro, pa da nema, iako se rade analize. Nije to ništa neobično: niti se grip pretvara u koronu, niti korona u grip. Ne može pas da postane mačka, kako god ga ošišli – i obratno – kategoričan je naš sagovornik.

Vrlo često može se sresti i pitanje: zašto terapija za obolele od kovida sadrži antibiotike kada je u pitanju virusna bolest? Dr Šekler kaže da je lečenje antibioticima – sasvim logično.

– Virus napravi ulazna vrata infekciji. On se umnožava u površinskim ćelijama nosa, sluzokože, silazi niz traheju, duboko u pluća, za sve e ćelije može da se veže, može za površinu sluzokože creva (zato ima ljudi koji imaju proliv od korone), može da se veže za ćelije bubrega, srca, ali da se vratimo na pluća. Ukupna površina pluća je površina veća od fudbalskog terena. Koža je naš najveći organ površine ispod dva kvadratna metra, a zamislite pluća te površine. Kada virus uđe ošteti toliku površinu kojom vi uzimate kiseonik, bakterije se razmnožavaju. Zamislite kakav je ulazak bakterija iz vazduha! Ako pacijent ne bi dobio antibiotik, bakterije bi buknule za dan-dva, uletele u krv, raširile se po čitavom organizmu i dolazi do trovanja krvi, sepse. Ne možemo drugačije da sprečimo, virus kad uđe ono – sve je oštećeno kao da te neko isekao žiletom. Virus samo otvori vrata i ulete bakterije. Ne možemo da sprečimo virus da otvori vrata, pa onda prskamo antibiotikom da bi sprečila sekundarna, bakterijska infekcija. Antibiotik ne deluje na viruse, a ovo što sam ispričao, garantujem životom, da će 99% ljudi razumeti, možda neće samo neki „kontraš“.

Antivirusne terapije su, ističe dr Milanko Šekler, preskupa, toksična još uvek nedovoljno bezbedna:

– Imamo antibiotike za bakterijske bolesti, ali za viruse toga nema, a neće skoro ni da bude. To da može neko bi napravio za sve virusne bolesti za koje nemamo rešenje, za sidu, za afrička kuga svinja koja se sad pojavilo u Srbiji pazite naziv afričku kugu svinja.

Naš sagovornik, na pitanje – koliko razume to što je narod zbunjen činjenicom da protivepidemijske mere koje su propisane – većina građana, uglavnom poštuje, ali da je zbunjenost izaziva to što mere, kao da nisu iste za sve? Ne možete narodu govoriti jedno, a raditi drugo, ako zabrana okupljanja važi za slave, zašto je dozvoljeno prisustvo velikog broja ljudi na sahrani patrijarha i na otvaranju spomenika, ima li objašnjenja zašto su skijališta radila punim kapacitetom ove zime, kako je moguće da su održavani neki koncerti i brojne proslave?

– Govorim bez „dlake na jeziku“: ne odgovaram nikome: sve je moj lični stav. Iza mene ne stoji ni institucija u kojoj radim, ni neka stranka ili udruženje. I na režimskim i na opozicionim medijima pričam iskreno ,sa stručnog stanovišta, bez obzira ko me, gde i šta pitao. Dakle, taj stav glasi: Ako tražiš od nekog da se ponaša odgovorno, ne možeš to da mu tražiš u jednom trenutku, a u drugom da mu ne tražiš. Ne možeš nešto da zahtevaš oo drugoga, a da sam ne poštuješ. Moraš da budeš primer, jer je narodi kao dete: reaguje na tvoje ponašanje. Ako ti staviš noge na klub sto u dnevnoj sobi, dođe dete preko puta tebe uradi isto, a ti mu kažeš: „Ne stavljaju se noge na sto, sram te bilo“ i udariš mu „ćušku“, normalno da će dete misliti da ga kinjaš, neće razumeti. Ako masku moraju svi da nose, nosi se masku, potrebna je distanca – svi treba da je poštujuu. Nema skupova više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru i to – važi za sve, nema „ovaj koncert može, ovaj ne“ nema „ova sahrana može, ova ne“. Ko god da je umro, nebitno je. Čoveku koji ostane bez oca, on je bio najvažniji,najmiliji, on oseća najveću bol onaj i želi da sahrani oca kako dolikuje, neko hoće da oženi sina ili da uda ćerku, za njega je to razlog za veselje. Zašto neko može da pravi 18. rođendan ili prvi, svejedno i da zove da pozove 300 ljudi sa muzikom i da to gleda običan svet, koji to isto – ne može da uradi. Takve poruke su zbunjujuće, utiču na to da ljudi jednostavno polako splasnu i kažu: „Ma nema razloga, kad on može, što ne mogu i ja!“ i to je kraj. Onda dobijete to zbunjene dete koje više ne zna šta treba da radi. Kada se poveća broj zaraženih, a što je sve posledica toga, onda sada neko kaže: „Narod je neodgovarn, neposlušan i bandoglav!“ A nije – ti si neposlušan, ti si bandoglav, ti ne radiš kako treba!

Brojni protesti koji su prethodnog vikenda održani širom Evrope i u nekim gradovima Srbije, najavljivani su kao protesti protiv zatvaranja i protesti male privrede, ali su se ponegde pretvorili u antivakterske proteste. Jeste li razumeli šta je tačno njihova svrha i protiv čega se oni bore?

– Ne znam. Bore se protiv nekih svojih demona. Napravljen je fetiš od ljudskih prava. Svako se poziva na svoja prava, što je stvarno super, ali – niko se više ne bavi radničkim, klasnim pravima. Lepše je da se bave tim da li da nose masku ili ne, lepše im je da odu njih 10 bez maske u tržni centar i da misle da su nešto uradili. Sigurno imaju kredit, plaćaju kamatu, imaju posao koji im je ugrožen, moraju da budu poslušni i ovo im je sada trenutak da pokažu sami sebi da su ljudi, da misle da mogu nešto da urade protiv sistema, da su se izborili za svoja prava. Ne vidim da će nešto da promene, a što je najgore – rade protiv sebe, protiv svog zdravlja i ništa neće promeniti.

Antivakserski pokret posledica je zatupljivanja ljudi decenijama i pretvaranja građanina kao nosioca demokratije u potrošača. Kad više nije bilo potrebno da ljudi budu obrazovani, kad više nema potrebe da postoji naučni, obrazovni, dečiji TV program i da se gradi odgovorno, blagodetno društvo slobodnih građana, slobodnih građan, kad je postalo bitno samo da je društvo potrošačko, nastao je potrošač koji ne treba mnogo da razmišlja. On treba da kupi i da reaguje na reklamu. Što više da troši i što više da se zadužuje da bi društvo bilo što bogatije, to je tako napravljen sistem. Par decenija nakon što smo svi postali potrošačko društvo, nije čudo što su ljudi zatupljeni: izgubili su obrazovanje, srednja klasa skoro više da i ne postoji. Postoji samo obespravljeni radnik koji radi to što mu sve da da radi: proste, manuelne poslove. Ne treba mnogo da razmišlja, jer su proizvođačke linije napravljene tako da mogu da zamene radnika, a za motanje kablova ne treba diploma. Kad imaš takve ljude, onda možeš sa njima da radiš šta hoćeš, oni reaguju na poruku. U isto vreme – imaš društvene mreže, gde svako može svakome da pošalje poruku sa dva klika. Nije ovako samo u Srbiji, nego svuda u svetu. Ljudi veruju da je zemlja ravna da postoje, čipovanja kroz vakcine, da nas ugrožava 5 G mreža, da nas prskaju otrovima iz aviona. Sve prolazi, sve može, i sve je lakše nego da priznaš da postoji virusna bolest kojom se bave virusolozi, infektolozi epidemiolozi! – smatra naš sagovornik.

Kao primer, dr Šekler navodi da se veterinari decenijama bave iskorenjivanjem zaraznih bolesti kod domaćih životinja. Kod ljudi su one bile rešene sa napretkom medicine, a u veterini je to bilo najvažnije, zbog čega su razvijani kapaciteti i znanja za suzbijanje zaraznih bolesti životinja. Javnost ne zna mnogo o tome, odnosno – zainteresuje se tek kad se pojavi neka bolest koja može da pređe na čoveka. Svi znaju za svinjski grip, za groznicu Zapadnog Nila koju prenose komarci, ali ne znaju da su se veterinarske službe 2016. borile protiv opasne bolesti bolesti krava koja je došla iz Afrike – bolesti kvrgave kože ili nodularnog dermatitisa. Rešena je, ističe naš sagovornik, za nekoliko meseci:

– Imali smo bolje rezultate od bilo koje evropske zemlje, toliko dobre da su dolazili da traže recepte i mehanizme koje smo primenjivali, a mi smo primenjivali dva prosta mehanizma: sa jedne strane vakcinaciju, a sa druge strane – stroge mere kontrole kretanja za suzbijanje epidemije. Za razliku od ljudi, vrlo lako je kravi ograničiti kretanje. Ona neće da se odveže sama, da kupi autobusku kartu i da ode za Beograd, to može samo. Angažovali smo vojsku i policiju, zabranili rad stočnim pijacama i bolest je suzbijena za par meseci. Ista stvar može da se uradi kod ljudi, ali oni su svojeglavi, svako misli da zna, ali većina samo misli da zna, a ne zna. Najgora stvar je ta zabluda i što čovek može da sluša bilo koga, što na internetu može svašta da pročita. Toliko sam budalaština dobijao, zamole me ljudi:“Pogledaj, šta misliš o ovome…?“ Pogledam pet sekundi i ne treba dalje da gledam, ali razmišljam: ko zna koliko je to hiljada ljudi videlo i ko zna koliko njih je to bez kritičkog stava prihvatilo i šta posle ti da radiš sa takvim čovekom?.

(Kurir.rs/krug.rs, M.M. Dabić)

