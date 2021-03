VUČIĆ O UKIDANJU MERA U SRBIJI: Predsednik je imao jasan odgovor na ovo pitanje!

Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je danas građane da razumeju da je borba sa pandemijom velika i zamolio ih je da razumeju da će država čim bude mogla ukinuti epidemiološke mere.

Vučić je, gostujući na Hepi televiziji rekao da su mere opravdane i tražili su ih stručnjaci. Upitan ko traži ukidanje mera, Vučić kaže da to traže svi, jer je to, kako je rekao, sada popularno. Među onima koji traže ukidanje mera su i mnogi iz njegove stranke, među kojima ima ministara, a sluša to, kaže, i iz porodičnog okruženja.

"Svi misle da voditi državu znači dodvoravati se ljudima,a da nisam brinuo ne bismo imali nijednu vakcinu i da nisam brinuo ne bismo imali nijedan 'pancir' ni 'Lazara' ni 'Miloša'...", rekao je Vučić u emisiji "Ćirilica".

Nije, kaže, izabran da bi se dodvoravao bilo kome i da bi izmamljivao osmehe i aplauze, već da bi Srbija napredovala.

"A sve to zahteva teške odluke. Teško je biti i predsednik kućnog saveta jer i tu treba donositi teške odluke", rekao je Vučić.

Ili moramo da imamo jednu poruku države ili ne treba da postojimo, rekao je i dodao da, ako neko neće da sluša i hoće da se, kako je rekao, tuče za "lajkove", on u toj igri neće da učestvuje. Prema njegovim rečima, mnogo je onih koji žive u virtuelnom svetu i van realnosti.

Svi moraju da znaju da postoje ljudi koji drugačije misle, jer je to zdravo za demokratsko društvo. Podsetio je da Srbija ima najblaže mere u odnosu na druge države u okruženju i Evropi. Mere se, kazao je, donose da bi se olakšalo lekarima.

"Ne rukovodim se time koliku bi podršku dobio ako bi ukinuo mere, nego se rukovodim time šta je bolje za naše ljude. Svi smo siti korone, svima dojadila korona, dojadila je i Bogu i narodu, svako od nas bi da živi normalno", rekao je i dodao da za to ima razumevanje.

Ali, istakao je, građani moraju da razumeju da država mora da donosi odluke i da nije isto kada imamo 10 i 40 mrtvih od korone. Stručnjaci, naveo je, nisu zlonamerni već žele da pomognu svojim kolegama, ali št god da "uradite vi ste krivi".

"Mi moramo da radimo da nam ekonomija funkconiše, ali moramo i da zaštitimo živote.To je nešto što ljudi moraju da razumeju, a što se tiče pobede na izborima do toga dovodi politika", kazao je predsednik.

Na kraju, kaže, ipak ljudi poštuju rezultate i glasaju za rezultate.

Kurir.rs

Kurir