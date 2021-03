DOKTOR ĐERLEK UPOZORAVA: Britanski soj je brutalan, nema prostora za popuštanje mera

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da će danas tokom popodneva Srbija preći brojku od milion građana koji će primiti obe doze vakcine.

Poručuje da je britanski soj toliko brutalan da nam zadaje ozbiljne probleme, kao i da zdravstveni radnici ulažu poslednje atome snage. Đerlek napominje i da nema prostora za popuštanje mera.

- Gledajući brojke, 41 osoba je juče izgubila borbu sa kovidom, pune su nam bolnice. To će doneti Krizni štab da li će mere biti popuštene, ali moje lično mišljenje je da nema prostora za popuštanje mera. I ove koje smo doneli se krše i treba nam mnogo više ozbiljnosti i solidarnosti da bismo pobedili koronavirus - istakao je Đerlek.

Na pitanje može li zdravstveni sistem da izdrži kada se uzme u obzir broj novozaraženih i onih koji zahtevaju hospitalizaciju, Đerlek kaže da se nada da može.

- Britanski soj je toliko brutalan da nam zadaje ozbiljne probleme. Trenutno imamo preko 7.116 pacijenata u bolnicama sa tendencijom svakodnevnog povećanja broja ljudi. Moramo širiti kovid kapacitete. Dovoljno je da kažemo da u bolnici u Batajnici već imamo oko 910 pacijenata i svi su sa teškom kliničkom slikom - rekao je Đerlek.

Naglašava da je siguran da je zdravstveni sistem spreman da odgovori tom zadatku.

- Međutim, moram da istaknem da su naši zdravstveni radnici mnogo umorni i da daju poslednji atom snage da odgovore svom poslu i ne mogu da propustim priliku da im se još jednom zahvalim - poručio je Đerlek.

Mirsad Đerlek je naveo da je u Srbiji trenutno 967.000 ljudi primilo obe doze vakcine, a da je danas u planu da drugu dozu dobije 42.000 građana.

- To znači da ćemo do 14 ili 16 časova preći broj od milion revakcinisanih. To je od izuzetne važnosti. Da nije bilo revakcinacije i da nismo dostigli ovoliki broj revakcinisanih imali bismo više od 100 izgubljenih života na dnevnom nivou - naglasio je Đerlek i dodao da je do sada dato više od milion i 412.000 prvih doza.

Poručio je da se mora nastaviti sa ubrzanom imunizacijom, kao i da u aprilu dobijamo skoro dva miliona novih doza vakcina. Naglašava da dobijamo dovoljne količine vakcina, kao i da se nada da do kraja maja možemo doći do 2,5 miliona ljudi koji će primiti obe doze vakcine.

- To nam daje za pravo da kažemo da možemo da dočekati mirnije leto nego što je bilo prošle godine - dodao je Đerlek.

Na pitanje da li se u manjim sredinama povećava broj zainteresovaih za vakcinaciju, Đerlek kaže da je cilj maksimalno ubrzanje imunizacije, kao i da su krenuli ka ruralnim područjima, progradskim naseljima, udaljenim selima.

- Imali smo vrlo loše rezultate u Žagubici, Merošini, Tutinu i drugim mestima, ali naš cilj je da ka tim i drugim mestima krenemo još žustrije, sa još više kapaciteta, jer zaista postoji u tim udaljenim mestima velika zbunjenost ljudi, ali kada sam bio na terenu video sam da kada razgovarate sa ljudima i objasnite da su ljudi zainteresovani za vakcinaciju i napravili smo značajan pomak u tim mestima - rekao je Đerlek.

