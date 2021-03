OVO JE DR MARIJA KOJA JE ZAMRZLA EMBRION OD KOG JE NASTALA DANICA: Čuvaju se na -190 u tečnom azotu, odmrzavanje ne prežive svi!

Malena Danica Vujičić iz Kragujevca ima mesec i po dana, a "napravljena" je još oktobra 2019, kada je kao embrion zamrznuta i stajala osam meseci u hladnjaku pre nego što je dospela u majčinu utrobu.

Eskimče, kako joj mama Marija tepa, prava je heroina jer je morala da pregrmi i zamrzavanje i odmrzavanje embriona, koje se mukotrpnom borbom preživljava.

Doc. dr Marija Šorak, direktor Centra za biomedicinski potpomognutu oplodnju UKC Kragujevac, koja je subspecijalista steriliteta i fertiliteta, na čelu je tima koji je izveo prvi put uspešan postupak krioembrio transfera u ovom centru.

- Sve kreće klasičnim postupkom vantelesne oplodnje, kojim se dobijaju embrioni. Najpre izvodimo postupak kreiranja više jajnih ćelija umesto jedne, koliko bi sazrelo normalnim menstrualnim ciklusom. Potom ih oplodimo sprematozoidima supruga, čime stvarmo više embriona, obično 5-6, a nekada osam, pa čak i 10. Svi embrioni koji su stigli do petog dana razvoja i dobrog su kvaliteta mogu da se zamrznu i čuvaju dok pacijentkinja ne bude spremna da ih vratimo - objašnjava dr Šorak i dodaje:

foto: Privatna Arhiva

- Embrion se zamrzava u specijalnim kontejnerima na -190 stepeni i u tečnom azotu. Tu, po našem zakonu, može da stoji maksimalno pet godina o trošku RFZO, posle čega treba da se pitaju roditelji žele li i dalje da ih čuvaju - priča dr Šorak, čiji je Centar počeo zamrzavanje embriona u septembru 2019.

Ona objašnjava da se ne zna kog je pola zamrznuti embrion, već da se jedino zna od koje je majke i kog oca, a čuva se pod šifrom. Kada majka poželi da pokuša s trudnoćom, odnosno da se uradi takozvani krioembrio tranfer, mora da se čeka njen prirodni menstrualni ciklus.

- Ženu pratimo ultrazvučno u normalnom ciklu i kada potvrdimo ovulaciju, obično petog dana po završetku iste, stavlja se embrion, koji mora da bude postepeno odmrznut i to počinje obično jutro pred embriptransfer ili eventualno prethodno veče. Embrion se prebacije iz jednog u drugi poseban reagens, što je kontrolisano odmrzavanje - objašnjava dr Šorak i nastavlja:

- I onda se klasično, kateterom za embriotransfer, što je zapravo cevčica prečnika 2-3 mm, embrion ubacije kroz grlić u unutrašnjost materice. Najviše mogu da se ubace tri embriona, a Mariji Vujičić, koja je rodila malenu Danicu i koja je prva žena kojoj smo to uradili i prva koja je rodila dete, ubacili smo dva embriona. Iz jednog se razvila Danica. Imamo još dve potvrđene trudnoće od zamrznutih embriona i još četiri žene čekaju rezultat Beta HCG testa.

Uglavnom se, naglašava dr Šorak, vraćaju jedan ili dva embriona starosti pet dana.

- Uspešnost je 30 do 40 odsto, a ako je žena mlađa od 30 godina i do 50 odsto. Što su pacijntkinje mlađe i embrion je kvalitetniji. A samo kvalitetan embion može da preživi zamrzavanje i odmrzavanje, gde je uspešnost 80 do 90 odsto - ističe dr Šorak.

(Kurir.rs/J.S.S.)

Kurir