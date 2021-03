DANICA, PRVA ROĐENA BEBA IZ ZAMRZNUTIH EMBRIONA U SRBIJI! Dr Vanja Milošević: Ovo je najveći pomak medicine! KURIR TELEVIZIJA

Nakon devet godina, Marija i Saša Vujičić su u februaru dobili ćerku.

O ovoj neverovatnoj priči, neverovatnoj moći života, nauke i tehnologije smo razgovarali sa doktorom Vanjom Miloševicem iz GAK Narodni Front.

-Iskreno mislim da je ovo najveći pomak medicine. Nauka je otišla toliko daleko da može da oponaša ono što se dešava u prirodi s tim da je velika stvar da to ne bude zamena za prirodne procese. Plašim se da sve što čovek može da izmisli, može i da zloupotrebi. Drago mi da ovo konačno može i kod nas da se ostvari. Kod žena i parova koji leče neplodnost uvek se dese problem da nema dovoljno jajnih ćelija, ili loš spermogram, ili ne dolazi do mogućnosti fertilizacije, odnosno da se jajna čelija oplodi. Vrlo je bitno da kažemo da je to embrion, jer ljudi misle da je to zaleđena beba. To su jako složeni procesi.- rekao je Vanja.

Koliko embrioni mogu biti zamrznuti?

- Oni mogu da traju neograničeno, postoji jedan okvirni period od 5 godina, ali u praksi postoje slučajevi da mogu i preko 20 godina potrajati. Taj embrion ima istu mogućnost kao i embrion začet prirodnim putem. Na svim ovim slučajevima bebe su rođene zdrave i iste su kao one koje se rode iz prirodnih pokušaja. - zaključio je doktor Vanja Milošević.

