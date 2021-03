OVO JE BEBA NASTALA OD EMBRIONA IZ TEČNOG AZOTA: Danica je kao embrion bila osam meseci ZAMRZNUTA, sad je MAMINO ESKIMČE!

Danica je beba koja je počela svoj život u zamrzivaču, na - 190 stepeni i u tečnom azotu! Tu je, kao embrion, provela osam meseci pre nego što je stavljena u majčinu utrobu. Sada malena princeza ima mesec i po i mamino je Eskimče.

Rođena zdrava i prava

Devojčica je rođena 19. februara u Kragujevcu, a zapravo je „napravljena“ još oktobra 2019, kada su zamrznuta tri embriona Marije Vujičić (43).

- Čudan je osećaj kad pomisliš na to da je tvoje dete zamrznuto još oktobra 2019. Ali Danica je kao i svaka druga beba. Rođena je zdrava i prava carskim rezom sa 3.860 grama, 53 cm dugačka. Ona je moje Eskimče. Moja zamrznuta beba - kaže za Kurir kroz osmeh mama Marija, koja je pokušala sa dva zamrznuta embriona juna 2020, a u plod se razvio jedan - njihova zvezda Danica.

U zamrzivaču stoji još jedan zamrznuti embrion iz oktobra 2019, Daničin bata ili seka, koji čeka da i on okuša sreću.

- Pokušaćemo ponovo za godinu dana, dok Danica malo odraste, a i ja se malo oporavim - priča Marija, koja je sa suprugom prošla mukotrpne godine borbe za potomstvo.

foto: Privatna Arhiva

Doc. dr Marija Šorak, direktor Centra za biomedicinski potpomognutu oplodnju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, na čelu je tima koji je izveo prvi put uspešan postupak krioembrio transfera u ovom centru. Sve kreće klasičnim postupkom vantelesne oplodnje, kojim se dobije pet-šest, a nekada osam, pa čak i 10 embriona, koji se zamrznu.

- Embrioni se zamrzavaju u specijalnim kontejnerima, na - 190 stepeni i u tečnom azotu. Ne zna se kog je pola zamrznuti embrion, već se jedino zna od koje je majke i kog oca, a čuva se pod šifrom - kaže dr Šorak za Kurir.

Kada majka poželi da pokuša s trudnoćom, takozvani krioembrio transfer radi se pet dana posle ovulacije.

Krioembrion

- Ide kontrolisano odmrzavanje, embrion se prebacuje iz jednog u drugi reagens. U unutrašnjost materice najviše mogu da se ubace tri embriona, a Mariji, koja je prva žena kojoj smo to uradili i prva koja je rodila dete, ubacili smo dva. Iz jednog se razvila Danica - kaže dr Šorak i dodaje:

- Uspešnost je 30 do 40 odsto, a ako je žena mlađa od 30 godina, i do 50 odsto. Što su pacijentkinje mlađe, i embrion je kvalitetniji. A samo kvalitetan embrion može da preživi zamrzavanje i odmrzavanje, gde je uspešnost 80 do 90 odsto.

Kurir.rs/ J. S. S. Foto: privatna arhiva

