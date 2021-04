PREDSEDNIK UDRUŽENJA NOĆNIH KLUBOVA BEOGRADA MIŠA RELIĆ ZA KURIR: Ugostitelji su spremni da otvore objekte za revakcinisane!

Ukoliko bi se donela odluka da se restorani, kafići, noćni barovi i klubovi otvore za one građane koji su revakcinisani, ugostitelji bi to najverovatnije prihvatili i bili spremni na sve što se od njih bude tražilo, pa čak i to da vrše kontrolu sertifikata o vakcinaciji, kaže za Kurir Miša Relić, predsednik Udruženja noćnih barova i klubova Beograda.

Iako se u poslednje vreme sve češće mogu čuti zahtevi da revakcinisani dobiju mogućnost da se vrate normalnom životu, Relić kaže da je pre otvaranja ugostiteljskih objekata potrebno da se napravi ozbiljna kampanja kako bi se promovisala vakcinacija.

- Neophodno je da se nađe način kako da se što više ljudi motiviše za vakcinaciju. Tek onda bi mogli da se bavimo temom da li bi i koje privilegije trebalo da dobiju i kako bi to funkcionialo. U Izraelu je sproveden sistem da u klubove, restorane, poziorišta, i na sportske događaje mogu da uđu samo oni koji su vakcinisani. Tamo je sada izuzetno niska stopa obolevanja, što znači da postoje načini da se vratimo normalnom životu, ali je pre svega neophodno uraditi pozitivnu kampanju o vakcinaciji - kaže Relić.

On dodaje da su ugostitelji pred bankrotom, te da bi prihvatili da se ugostiteljski objekti u početku otvore i samo za revakcinisane:

- Ugostiteljski objekti, posebno noćni klubovi i barovi, su pred bankrotom. Još uvek nismo dobili nikakvu pomoć države i prihvatićemo bilo koji način da se vratimo poslovanju.

