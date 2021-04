JAVNOST I STRUKA TRAŽE PRIVILEGIJE ZA ONE KOJI SU PRIMILI OBE DOZE: Vakcinisane pustiti svuda bez maske, ali da drže distancu!

U Srbiji se sve češće mogu čuti zahtevi da se građanima koji su revakcinisani omoguće određene privilegije i stimulacije!

Dok pojedini gradski funkcioneri najavljuju da će im obezbediti popuste za pozorišne predstave i besplatne koncerte, sve se glasnije čuju i reči lekara koji smatraju da je vreme da se, uz poštovanje fizičke distance, otvore svi objekti za one koji su primili drugu dozu i da se polako vratimo normalnom životu kakav smo znali pre epidemije!

U Srbiji bi trebalo da se primeni model koji važi i u Izraelu, odnosno da se ljudima, koji imaju dokaz da su vakcinisani sa obe doze, dozvoli da idu u kafiće, restorane, bioskope, koncerte, sporstke događaje, kaže za Kurir infektolog prof. dr Žarko Ranković.

- Oni bi morali da imaju neki dokaz o vakcinaciji, bilo na papiru bilo QR kod na telefonu. Naravno, u svim objektima i na svim događajima bi trebalo obezbediti fizičku distancu, a popunjenost kapaciteta bi morala biti manja - na primer trećina. Tako bi, ako je kapacitet stadiona 20.000 mesta, bilo popunjeno od 5.000 do 7.000 mesta. U salama, na koncertima i pozorišnim predstavama, bi trebalo da bude smanjen broj sedišta, odnosno da svako drugo bude prazno. Ako bi se ovo poštovalo, ne vidim potrebu da vakcinisani na ovim događajima nose masku - kaže Ranković.

On smatra da je ovo dobar način da se stimulišu građani da se vakcinišu, posebno mladi ljudi, koji prave kućne žurke, igraju kolo na Adi i ponašaju se kao da korona ne postoji.

- Ako svi imamo mogućnost da se vakcinišemo, onda to ne može biti diskriminacija. Oni koji neće da se vakcinišu predstavljaju opasnost za širenje zaraze, te samim tim moraju i snositi neke konsekvence. Beograd će od sledeće nedelje omogućiti da svi koji su se u potpunosti vakcinisali mogu da kupuju karte za pozorišta i festivale sa popustom od 30 odsto, najavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. A beogradske vlasti u junu planiraju da za vakcinisane održe dva velika koncerta na Tašmajdanu.

I gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski kaže za Kurir da će i taj grad razmotriti koje bi ustupke mogli dati onima koji su se vakcinisali, kako bi što više ljudi motivisali da se vakcinišu.

- Možda da im se tokom letnjih meseci dozvoli odlazak na bazene ili na kulturno umetnička dešavanja. Niš je grad sa sportskom tradicijom, pa treba razmotriti i da li bi vakcinisanima trebalo dozvoliti da prisustvuju određenim sportskim događajima. Cilj nam je da motivišemo i mlade ljude, pa treba videti na koji način možemo da obezbedimo neke propisnice, karte, i eventualno damo popuste za neke događaje u kojima Grad učestvuje.

(Kurir.rs/Ružica Kantar)

Miša Relić

Ugostitelji bi otvori lokale za revakcinisane

foto: Dado Đilas

Ukoliko bi se donela odluka da se restorani, kafići, noćni barovi i klubovi otvore za one građane koji su revakcinisani, ugostitelji bi to najverovatnije prihvatili i bili spremni na sve što se od njih bude tražilo, pa čak i to da vrše kontrolu sertifikata o vakcinaciji, kaže za Kurir Miša Relić, predsednik Udruženja noćnih barova i klubova Beograda.

- Neophodno je da se nađe način da se što više ljudi motiviše za vakcinaciju. Tek onda bi mogli da se bavimo temom da li bi i koje privilegije trebalo da dobiju i kako bi to funkcionialo. Još uvek nismo dobili nikakvu pomoć države i prihvatićemo bilo koji način da se vratimo poslovanju.