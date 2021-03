SKANDAL U KRAGUJEVCU! Albanci na fakultetu doktorirali na temama vezanim za NEZAVISNO KOSOVO

Kosovski Albanci dobijali su doktorske disertacije na Univerzitetu u Kragujevcu, a da, prema nezvaničnim podacima MUP-a, u to vreme nisu ni boravili u centralnoj Srbiji. "Kragujevački studenti" danas su na funkcijama na Kosovu i Metohiji.

Sve ove doktorske disertacije, sada pronađene, štampane su tokom 2016. godine i direktno upućuju na bahatog rektora Nebojšu Arsenijevića. Na do sada pronađenim diplomama je potpis Arsenijevića.

Dodatno sramotan i poguban deo afere "diplome" je činjenica da je deo "albanskih studenata" sa KiM doktorirao u Kragujevcu upravo na temama koje se odnose na Kosovo kao nezavisnu državu. Teme koje su "polagali" između ostalih su "Upravljanje procesom integracije Kosova u EU - ekonomski, politički i sociološki aspekti pridruživanja EU", ali i za Srbe posebno bolna tema "Uloga javnog tužioca u krivičnim postupcima na Kosovu". Jedan od njih dobio je i orden što je 1990. godine potpisao "deklaraciju o nezavisnosti Kosova".

Kosovski Albanci su kod Arsenijevića postajali doktori nauka ekonomije, prava...

Sumnja se da je tako odrađeno 15 diploma kosovskih Albanaca. Za sada se došlo do kompletne diplome izdate na ime Safet Hodža, a ostale su pronađene u posebnom fajlu u kompjuteru na Univerzitetu u formi pripreme za štampu. Osnovano se sumnja da su i one odštampane, potom potpisane i izdate. Naravno, bez ikakvog pravnog osnova jer Univerzitet u Kragujevcu nikada nije upisao te kosovske Albance, niti poseduje njihove doktorske disertacije, niti se one nalaze na generalnom spisku disertacija.

U celokupnu prevaru, koja se odvijala na Univerzitetu u Kragujevcu i donosila masnu zaradu, uključen je Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) u kojem je bahati rektor Arsenijević na funkcijama još od 2004. godine.

Bio je direktor studijskog programa ECPD i izvodio ga na Univerzitetu iako ga nikad nisu usvojili organi Univerziteta u Kragujevcu. U vreme kada su izdavane diplome kao rektor Univerziteta u Kragujevcu bio je i dekan na ECPD i radno angažovan kao profesor (2016). Deo kosovskih Albanaca u svojoj biografiji vešto je izbegao pominjanje Kragujevca i navode samo drugog potpisnika na diplomi ECPD kao ustanovu gde su doktorirali.

Generalni sekretar Univerziteta u Kragujevcu Marko Lukić kaže da su u proceduri provere 15 doktorskih disertacija za lica sa područja Kosova i Metohije i Republike Makedonije, za koja postoji sumnja da su stekli diplome na Univerzitetu u Kragujevcu, bez upisa na prethodne studijske programe i bez dozvole za rad za njihovo izvođenje. Lukić je u izjavi za RTS rekao da je svu dokumentaciju oko spornih diploma, Univerzitet u Kragujevcu predao je policiji radi preduzimanja daljih radnji.

Ovo su doktorandi:

1. Raif Ramabaja - njegova tema je "Strategijski menadžment u kompanijama Kosovskog Pomoravlja" i "doktor je nauka menadžmenta". Još pre rata bio je poslanik, a posle i predsednik opštine. Hapšen je 1990. zbog potpisivanja "deklaracije o nezavisnosti Kosova". Pominje se u dokumentima EU da je ranjen 1999, a 2004. Ibrahim Rugova odlikovao ga je kao jednog od poslanika koji su 1990. potpisali "deklaraciju o nezavisnosti KiM".

2. Baškim Arifija - "doktor ekonomskih nauka" na temu "Upravljanje procesom integracije Kosova u EU",

3. Enes Sadovica - "doktor ekonomskih nauka",

4. Fadil Krasnići - "doktor ekonomskih nauka",

5. Hašim Čolaku - "doktor pravnih nauka",

6. Ilaz Duli - "doktor ekonomskih nauka",

7. Ilir Rodiki - "doktor nauka menadžmenta",

8. Muhamed Diša sa temom "Interakcije između marketinga i kvaliteta kod malih i srednjih preduzeća na KiM" je "doktor ekonomskih nauka",

9. Nuhi Sela - "doktor nauka menadžmenta",

10. Osman Ejupi - sa temom "Institucionalna analiza politike konkurencije na Kosovu" je "doktor ekonomskih nauka",

11. Safet Hodža- sa "Javnim nabavkama - pravni i praktični razvoj na Kosovu" je "doktor pravnih nauka",

12. Šukrie Rama - sa temom "Visoko obrazovanje na Kosovu - izazovi i preporuke" je "doktor nauka menadžmenta",

13. Vehebi Sofiu - na temu "Uticaj zagađenosti vazduha na solarne panele na Kosovu" dobija titulu "doktora tehničkih nauka",

14. Veli Lecaj - "Politika proizvoda u privredi Kosova" ga dovodi do "doktora ekonomskih nauka",

15. Vjolca Visoka Hasani - "Značaj međunarodnog biznisa na Zapadnom Balkanu sa fokusom na Kosovo" i eto ga "doktor ekonomskih nauka".

