OVO JE KOVID BOEM IZ BOLNIČKE POSTELJE: Slavujče iz bolnice u Lapljem Selu za Kurir: VASKRSAO SAM, ŠTO SAM I DOKAZAO!

Kurir je pronašao kovid boema koji svira i peva iz bolničke postelje čuvenu pesmu Šekija Turkovića! On je Dejan Živić, poznatiji kao Slavujče iz Lapljeg Sela!

Neviđena scena, gde bolesnik peva i svira klavijature u bolničkoj postelji nastala je u kovid bolnici u Lapljem Selu prokraj Gračanice na Kosovu i Metohiji!

Kurir je našao Slavujčeta u istom tm bolničkom krevetu, a putem poruka nam je rekao da sada nije za razgovor i da se oporavlja.

- Vaskrsao sam što sam i dokazao - kratko nam je malopre rekao Slavujče.

Slavujčetu, koji je poznati muzikant s ovog područja i koji je svirao i po Beogradu, do pre nekoliko dana nije bilo ni do života jer ga je načisto bila skolila korona. U bolnicu je smešten zajedno sa suprugom. A čim mu je malo laknlo, prošvercovao je jedno veče klavijature i sa ekipom medicinara koja je radila to veče, organizovao žurku i proslavio pobedu nad koronom! Sve je, kako se pretpostavlja, snimala Slavujčetova supruga i snimak okačila na društvene mreže.

Slavujče je poznati muzikant s ovog područja,a radio je svojevremeno i u Beogradu. Kako saznajemo smena medicinskog osoblja koja je radila to veče će biti sankcionisana.

