DUŠAN UZELAC ZA KURIR: Kada bi nezadovoljni klijenti zatvarali račune, banke bi počele da spuštaju cene!

Klijentima jedne od banki u Srbiji stiglo je obaveštenje da će od 31. maja početi da važe nove Tarife naknada za usluge fizičkim licima, a pojedine usluge skuplje su za čak 100 odsto. Međutim, Dušan Uzelac, direktor finansijskog portala Kamatica kaže da nije iznenađen ovim poskupljenjem jer svako gleda da što više zaradi.

- Razlog za poskupljenje je svakako veća zarada kako kod svih tako i u bankarskim sektorima. Posebno kada se vidi da se može, odnosno da nema negativnih reakcija naroda, bar ne direktno. Zato smo pogodno tle za razna poskupljenja. Međutim kada bi nekoliko nezadovoljnih klijenata došlo i zatvorilo račune u tim nekim bankama, banke bi samim tim morale da promene svoju politiku poslovanja i porazmisle o spuštanju, a ne podizanju cena - rekao je Uzelac.

foto: Beta

Profesor Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije smatra da su poskupljenja normalna i da je bitno da postoji mogućnost izbora kada je odabir banke u pitanju. - Mislim da je pogrešno gledati banke kao institucije koje bi trebale da imaju u vidu situaciju sa pandemijom kada je njihovo poslovanje u pitanju. One su prosto profiterski sektor i to je to. Verovatno nisu sve banke podigle cene, samim tim oni klijenti kojima poskupljenje ne odgovara mogu promeniti banku, a to je najbitnije - kaže profesor Grubišić.

foto: Shutterstock

Naime, dok država raznim paketima novčane pomoći pruža podršku građanima i privredi da prebrode period smanjenih prihoda zbog korona krize, banke u Srbiji poskupljuju svoje usluge.

U novom tarifniku jedne od banki vidi se da će pojedine usluge biti skuplje i za čak 100 odsto. Tako će, recimo, poskupeti vođenje svih vrsti platnih računa - neki za 25 dinara, drugi za 50 dinara, dok će jedan od platnih računa poskupeti sa sadašnjih 400 na čak 799 dinara mesečno, što je malte ne duplo povećanje. Dok će kod ove banke izdavanje prvog izvoda platnog računa mesečno i dalje biti besplatno, naknada za svaki sledeći izvod poskupeće sa sadašnjih 50 na 100 dinara. Čitaoci Kurira koji su nam prosledili ovaj tarifnik svoje banke posebno su rezigrirani što će im od kraja maja biti naplaćivana i provizija na onlajn plaćanja koju do sada nisu plaćali. Ta provizija će im po novom iznositi od 15 do 30 dinara po nalogu za plaćanje u zavisnosti od vrste platnog računa. Poskupeće i izdavanje čeka sa sadašnjih 20 na 25 ili 35 dinara, u zavisnistosti od platnog računa.

Poznavaoci bankarskih prilika podsećaju da su od januara i druge banke povećale cene održavanja računa, naknada za isplatu gotovine, korišćenje bankomata pa i SMS obaveštenja, koja su sa 70 dinara poskupela na 100.

Kurir.rs