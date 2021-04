RUSKI NATUROLOG TVRDI: Rak se brže razvija na zatvorenom, zato se on kupa i spava pod vedrim nebom KURIR TELEVIZIJA

Naturolog i ekspert za zdrav život Georgij Nazarov, rođeni je Moskovljanin koji je za život odabrao Srbiju.

Kupa se u kadi na nula stepeni, meditira u isto takvim uslovima, a najzanimljivije je što spava na otvorenom 365 dana u godini. Takođe, autor je mnogobrojnih bestselera o zdravom životu na više jezika.ž

"Došao sam ovde 1991 godine i u mnogim situacijama kada mi je nuđeno da odem u druge zemlje sa vrlo zanimljivim ponudama za posao i za način života, jednostavno sam u zadnjem trenutku odustajao i ostajao ovde. Verovatno svako od nas ima neku svrhu i jako je važno shvatiti tu svrhu i jednostavno to čime se bavim gledam kao neku svoju svrhu", kaže Nazarov, koji svakodnevno živi u skladu sa prirodom.

Tvrdi da je uzemljenje čoveka veoma važno, pa ne čudi kada iako je mart u kupaćem kostimu sedne na zemlju.

"Jednostavno, ako mi ne punimo redovono mobilni, on neće dugo trajati. Isto tako i sa nama, jednostavno imamo svoje sisteme punjenja kroz hranu kroz neku vrstu energije kroz kontakt sa zemljom, kroz kontakt sa samim sobom i jako je važno da budemo blizu sebe ako se ne punimo redovno, počinju da se javljaju problemi, zdravstveni problemi, nezadovoljstvo. Naš kontakt sa zemljom je takođe od izuzetne važnosti jer uglavnom koristimo gumiranu obuću preko koje ne možemo ostvariti taj kontakt, i uz to se nalazimo u armiranim betonskim konstukcijama. Rak se na primer duplo brže razvija u zatvorenom prostoru nego u ortvorenom", navodi on.

Takođe, naturologu nije stran ni boravak u ledenoj vodi.

"Volim da čitam ovde, volim da jedem ovde, jednostavno hedonizam u životu kao što smo pričali", kaže Nazarov.

On navodi da je kao mali bio jako bolešljivo dete, da su ga lečili različitim medikamentima, a da mu to kljukanje lekovima nije prijalo, niti davalo rezultate.

"Potičem iz lekarske porodice, deda mi je akademik iz dve oblasti u medicini, baba lekar, majka lekar, bila je docent na katedri, bavila se genetikom i laboratoriskom dijagnostikom na Isntitutu za usavršavanje lekara. Kada sam video da mi to nije davalo rezultate, onda sam počeo da istražujem šta mogu sam da uradim", objašnjava on kako je sve počelo.

Ubrzo je krenuo da istražuje zdravu ishranu, koja kako kaže, znatno produžuje život, a ništa od toga ne ide bez fizičkih vežbi.

"Važno je dovesti sebe u stanje neke harmonije i kroz život prolaziti osposobljen", njegov je zaključak.

