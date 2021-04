DR ĐERLEK: Još ispitujemo da li ćemo davati treću dozu vakcine

BEOGRAD - Srbija prati istraživanja svih proizvođača vakcina u vezi sa eventualnom primenom treće doze protiv korona virusa i tek nakon toga doneće odluku za svoju zemlju, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.

Đerlek je to rekao za Radio slobodna Evropa, na pitanje da li će Srbija, poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, preporučiti nekim građanima da prime i takozvani drugi bust (boost), odnosno treću dozu kineske vakcine Sinofarm radi jačeg imunog odgovora.

Đerlek kaže da, pored istraživanja koje rade same farmaceutske kuće, Srbija istovremeno radi svoju analizu efikasnosti vakcina u državnom Institutu za primenu nuklearne energije, i to u posebnim starosnim kategorijama.

"Posebno obraćamo pažnju kod pacijenata 70 (godina) plus i to muškog pola tako da ćemo konačnu odluku doneti posle opsežnog istraživanja da li će to biti treća doza, da li će uopšte imati potrebe za trećom dozom ili će to biti neka druga vakcina kod osoba koje nisu pokazale zavidan nivo antitela, rekao je Đerlek.

On je naveo da se čeka odluka struke koja će na kraju izaći sa svojim mišljenjem šta raditi, ne samo za Sinofarm. "U ovom trenutku mogu sa sigurnošću da kažem, od 1.412.000 ljudi koji su primili prvu dozu i milion revakcinisanih, da je ogroman broj odlično odreagovao i da ima ljudi koje smo mi ispitivali sa zadovoljavajućim brojem antitela", naveo je Đerlek.

Kineska kompanija Sinofarm najavila je 28. marta da ce ispitati rezultate treće faze kliničkog ispitivanja u inostranstvu kako bi odlučila da li njihova vakcina treba da ima treću dozu.

(Kurir.rs/Tanjug)