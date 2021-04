KAKVA RAZLIKA OD JUČE DO DANAS: Tmurno s kišom i pljuskovima, za vikend zahlađenje! Meteorolozi najavili kad će razvedravanje

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, a sredinom dana i posle podne i lokalnim pljuskovima s grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, na severu i istoku povremeno jak. Najniža temperatura od 2 do 12 C, najviša dnevna od 18 do 21 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Vetar slab i umeren, sredinom dana kratkotrajno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12 C, najviša dnevna oko 19 C.

AMSS: Oprez zbog kiše i mokrih kolovoza U Srbiji se danas očekuju kiša i povremeni pljuskovi što će u pojedinim krajevima Srbije uslovljaviti mestimično mokre kolovoze, odnosno nepredviđene zastoje i usporenu vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja na naplatnim stanicama. Kako je saopštila Uprava granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza u zemlji, osim na Batrovcima i kod Šida gde teretna vozila na izlaz čekaju 60 minuta.

Za vikend pretežno oblačno i osetno svežije, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Prizemni mrazevi očekuju se u nedelju, 4. aprila, dok će u ponedeljak ujutro biti uslova i za mraz na dva metra visine.

U ponedeljak prestanak padavina, uz razvedravanje i porast temperature.

U utorak, novo naoblačenje sa kišom sa severa i zapada Srbije, u sredu i četvrtak će se, uz pad temperature, proširiti i na ostale krajeve, a na visokim planinama će padati sneg.

Krajem perioda suvo i malo toplije.

(Kurir.rs/Tanjug)