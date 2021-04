DR STEVANOVIĆ: Pojedini lekari MANIPULIŠU GRAĐANIMA da ne prime vakcinu zbog profita! Podelio strašan slučaj iz prakse

Pedijatar dr Tomislav Stevanović iz Zrenjanina, predvodnik grupe od 270 roditelja koji su podneli krivičnu prijavu protiv Jovane Stojković i drugih antkivakcinaša još pre pre tri godine, kaže danas za Kurir da je veoma opasno kada zdravstveni radnici koriste svoju inteligenciju i obrazovanje da ubeđuju ljude da se ne vakcinišu.

- Među "antivakserima" postoje profesori medicine i ljudi koji imaju veoma veliki uticaj na javnost i upravo njihove izjave da se "neće vakcinisati po cenu života" su dovele do toga da im masa ljudi poveruje, i da se osujete ogromni napori države da vakciniše stanovništvo i tako zaustavi i ovu pošat od korona virusa, ali i druge zarazne bolesti, koje su bile iskorenjene imunizacijom. Naš narod tradiocionalno veruje lekarima i strašno je da neko je završio Medicinu i zakleo se da pomaže ljudima i da ih leči, koristi svoju inteligenciju da bi ubedio obične ljude koji ne znaju ništa o cepivima, da je to štetno! Manipuliše se činjenicama, a svi lekari koji to rade - rade zbog profita, da li direktno ili indirektno, jer antivakcinalni pokret uvek ide uz promociju nekih alternativnih metoda lečenja. Država treba da se osloni na Zakon o širenju panike i straha i da spreči takve ljude da se oglašavaju, a mediji da im ne daju prostora - kazao je Stevanović za Kurir.

On se osvrnuo i na pitanje i krivične odgovornosti takvih lekara.

- Imamo zdravstene radnike koji odbijaju da se vakcinišu, što po meni treba da bude obavezno za njih. Tako je jedna devojka imala hroničnu bubrežnu bolest i nije smela da primi vakcinu protiv kovida 19. Otišla je u bolnicu na dijalizi, a pre toga se testirala i bila negativna na koronu, kao i svi pacijenti tamo. Međutim, zarazila se u bolnici na dijalizi, i nakon nekoliko dana preminula od korone.Tu se postavlja veliko pravno pitanje, da li onaj zdravstveni radnik koji ju je zarazio mora krivično da odgovara?

(Kurir.rs/J.Pronić)