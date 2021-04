NOVE MERE NA JEDNOM MESTU: Krizni štab nekima dozvolio, a nekima produžio rad, a evo šta će biti sa OSNOVCIMA

Krizni štab za borbu protiv korona virusa saopštio je danas, nakon sednice, nove mere koje će važiti od ponedeljka ukoliko, kako su naglasili, dođe do poboljšanja epidemiološke situacije.

Najpre, prva mera je da se od ponedeljka otvore bašte ugostiteljskih objekata, dok boravak u zatvorenom delu neće biti moguć.

Prdavnice, teretane...

Jedna od mera se odnosi na to da rad uslužnih delatnosti, prehrambenih prodavnica, teretana produžen je na 22 časa.

Bašte kafića se otvaraju od ponedeljka

Pokrajinski sekretar dr Zoran Gojković rekao je da je predlog Kriznog štaba, koji će razmatrati Vlada Republike Srbije a koji je usaglašen zajedno sa medicinskim delom kompletnog Kriznog štaba, da se od ponedeljka omogući rad ugostiteljskim objektima koji imaju mogučnost rada na otvorenom.

- Prvenstveno govorimo o baštama ugostiteljskih objekata kafića i restorana. Zajedno sa epidemiolozima ćemo tokom vikenda tačno i precizno definisati pod kojim uslovima će raditi bašte ugostiteljskih obejkata, odnosno koji broj ljudi će biti dozvoljen u bašti.

Videćemo da li će to biti u zavisnosti od kvadrature ili će to biti 40 do 50 odsto od onoga što je uobičajeno za baštu. U nedelju ćemo te detalje verovatno obelodaniti - objasnio je Gojković.

Radno vreme produženo do 22 sata

On je govorio i o drugoj meri koja će "krenuti da se primenjuje od ponedeljka".

- S obzirom na to da smo imali problema da se u kraćem vremenskom periodu više ljudi skuplja u zatvorenom prostoru, od ponedeljka će se radno vreme svih objekata produžiti maksimalno na 22 sata - rekao je Gojković.

Đaci ostaju na onlajn nastavi

Učenici od petog do osmog razreda i srednjoškolci će do daljeg ostati na onlajn nastavi, naglasio je Goković.

- Do daljeg će naši đaci ostati na onlajn nastavi. U ovom trenutku još nema uslova da se vrate uobičajenim školskim aktivnostima - kazao je Gojković.

Tržni centri još pod ključem

Razmatrano je i otvaranje tržnih centara, ali je konstatovano da i ukoliko budu otvoreni, neće početi da rade pre srede.

Otvaranje tržnih centara proći će još jednu proveru i analizu situacije i broja zaraženih kovidom.

