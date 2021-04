OVO SU MANIPULATORI KOJI VARAJU LJUDE IZNOSEĆI STAVOVE OPASNE PO ZDRAVLJE: Pozivaju građane da ne pristanu na imunizaciju

Pojedincima kao da nije bilo dovoljno što su kampanjom protiv vakcina i iznošenju neistina o njihovoj štetnosti doveli do toga da se u Srbiji pojave davno iskorenjenje bolesti poput malih boginja. Sada antivakcinaši ponovo huškaju građane i pozivaju ih da ne pristanu na imunizaciju protiv koronavirusa govoreći neistine, čime pokušavaju da omalovaže izuzetne napore države da se okonča pandemija tokom koje je u našoj zemlji do sada preminulo 5.400 ljudi od posledica kovida 19.

Sagovornici Kurira slažu se da je najstrašnije što među antivakcinašima ima lekara, koji koriste svoju profesiju da manipulišu građanima koji se ne razumeju u medicinu. Sociolog Andrej Kubiček sa Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja objašnjava za Kurir da krivica ne leži na narodu, već upravo na medicinarima koji zloupotrebljavaju svoje znanje i titule i svesno dovede građane u zabludu.

- Svi ovi lekari „zaboravljaju“ da napomenu svoju struku! Nećete ići kod psihijatra da vam operiše slepo crevo, pa zašto biste istog slušali o infektologiji? To su obrazovani ljudi koji rečima mogu lako da zavedu narod, ali ako imaju tako dobre namere kao što predstavljaju, zašto ne pričaju o granama medicine u kojima su stručni? Nismo čuli još nijednog epidemiologa da je protiv vakcinacije! Pitanje je šta je motiv tih ljudi, neki na taj način prikupljaju sledbenike i političke poene, neki se samopromovišu u proroke i mesije - kaže Kubiček i objašnjava tehniku manipulacije koju oni najčešće koriste:

- Na jedan narativ protiv vakcina dodaju druge zavereničke priče i teorije, nadograđuju sa političkim i ekonomskim zaverama, čipovanjem, vanzemaljcima i na taj način oko sebe skupljaju širu zajednicu ljudi kada uvezuju više stvari.

Pedijatar Tomislav Stevanović, predvodnik grupe od 270 roditelja koji su pre tri godine podneli krivičnu prijavu protiv dr Jovane Stojković, koja je pre dva dana privedena zbog širenja panike i nereda, i drugih antkivakcinaša, govori za Kurir da je veoma opasno kada upravo zdravstveni radnici koriste svoju inteligenciju i ubeđuju ljude da se ne vakcinišu.

- Među antivakcinašima postoje profesori medicine, kao što je Branimir Nestorović, koji ima veoma veliki uticaj na javnost, i upravo njegove izjave su delom i dovele do toga da neki odustanu od vakcinacije i da se osujete ogromni napori države da zaštiti stanovništvo i tako zaustavi i ovu pošast. Strašno je da neko ko je završio medicinu i zakleo se da pomaže i leči ljude koristi svoju inteligenciju da bi ubedio građane koji ne znaju ništa o cepivima da je to štetno! Manipuliše se činjenicama, a svi lekari koji to rade rade zbog profita, da li direktno ili indirektno, jer antivakcinalni pokret uvek ide uz promociju nekih alternativnih metoda lečenja - kazao je dr Stevanović i dodao da bi, po njemu, za medicinare vakcinacija morala biti obavezna.

NIKO NE STAJE NA NJIHOVU STRANU Mizerna podrška antivakcinašima foto: Nebojša Mandić, Marina Lopičić Dr Jovanu Stojković nakon što je dala prekjuče iskaz u SBPOK sačekalo je u Pionirskom parku izuzetno malo ljudi. Da nemaju podršku u javnosti, pokazuje i činjenica da su samo Saša Radulović, predsednik pokreta Dosta je bilo, i Boško Obradović, lider pokreta Dveri, stali na njenu stranu, s tim što Obradović ne podržava njene stavove. - Smatramo da je apsolutno nedopustivo da bilo ko bude uhapšen zbog drugačijeg mišljenja i tražimo hitno puštanje na slobodu svih uhapšenih - napisao je Obradović na Tviteru. Radulović se takođe oglasio na Tviteru tvrdeći da ne postoje antivakseri: - Postoje ljudi koji ne žele ovu vakcinu i s druge strane pomahnitali „vakseri“ koji misle da šire „nauku“i „vakseri lobi“ koji im tu „nauku“ podmeće preko „medija“ i „SZO struke“ - napisao je uz komentar da „ne želi vakcinu“, ali da je dobro što je država naručila „eksperimentalne doze“ uz zahtev za ukidanje mera.

Branimir Nestorović Neću da se vakcinišem, ja sam Srbin! foto: Nemanja Nikolić Branimir Nestorović, dečji pulmolog i imunolog, gostujući da TV Prva rekao je: - Ja sam obećao da neću da se vakcinišem i da ću pre da umrem, pa ja sam Srbin. Kad bi država stvarno bila ugrožena, kada bi bila velika smrtnost, kada bi se raspadala, ja bih se vakcinisao, i to pred kamerama.

Dr Jovana Stojković Decu vakcinišu bez odobrenja foto: Printscreen Jovana Stojković, psihijatar na Klinici za neuropsihijatriju KCS i predsednica pokreta Živim za Srbiju, koja je prekjuče privedena u SBPOK zbog širenja panike i nereda, 2017. je bila protivnik MMR vakcine. Na Fejsbuku je pisala: - Ukoliko ste „čuli“ za neizbežnu vakcinaciju koja samo ponekad uključuje i pismeno obaveštavanje roditelja o istoj, a vaše dete se nalazi taj dan u školi, biće vakcinisano po principu „podrazumevanog pristanka“, bez vašeg prisustva i iskazane volje. Vaša Svetska zdravstvena organizacija.

Miroljub Petrović Vakcine imaju pagansko poreklo foto: Printscreen Miroljub Petrović, inženjer geologije i doktor filozofije, rekao je u emisiji „Pragmatikos“: - Vakcine imaju pagansko poreklo. Ljudi su verovali da se isto istim leči, ljuta biljka na ljutu ranu. Čoveku se preko vakcine ubrizgava mala količina otrova. Vakcine su razblaženi gnoj bolesnih životinja svinja, krava, konja, a postoje i sintetičke, koje koriste izazivače bolesti koji su oslabljeni i ubrizgavaju se u telo čoveka i provociraju imunosistem da stvara antitela.

Maja Volk Imunizacija nikoga ne štiti foto: Dragana Udovičić Maja Volk, scenarista, pisac, doktor nauka i univerzitetski profesor, kazala je na KTV: - Korona je dignuta na nivo zastrašivanja da bi se ljudi učinili nemoćnim i uplašenim da možemo da razvijemo nove lekove i vakcine. Svake godine druga mutacija, drugi virus. To je fina industrija koja nema kraja. Vakcina ne daje zaštitu za ceo život. Koliko god da se medicina trudi, vakcina ne može biti isto što i priroda. Ja sam protivnik prinudnog vakcinisanja i sve većeg broja obaveznih vakcina iz godine u godinu.

Dr Novica Ćeranić Cepivo služI da kontrolišu ljude foto: screenshot Dr Novica Ćeranić, specijalista onkologije i radiologije, na Fejsbuku je napisao da vakcine protiv korone imaju tri komponente: genetsku modifikaciju, nanorobotiku i čip. - Komponenta će biti gel koji proizvodi DARPA i on će bukvalno biti ubrizgan kroz tu vakcinu i organizam ga neće prepoznavati kao strano telo. Tako da će biti kao naš sastavni deo, a imaćete nanočestice koje imaju zadatak da postupaju po određenim frekvencijama kad nam ubace ove 5G i 6G sisteme.

Mila Alečković Virus se onesposobi bez vakcine foto: Dragana Udovičić Mila Alečković, klinički psiholog i političarka, govorila je jutarnjem programu na televiziji K1: - Ovaj virus se onesposobljava za pet dana ako uzimate te lekove (navela je spisak lekova, od kojih mnogi dokazano ne deluju protiv koronavirusa) i nikakva vakcina vam ne treba. Nikakva vakcina protiv kovida 19 ne postoji. Postoji genetski tretman koji se na nama eksperimentiše jer je faza životinja preskočena. Priče o američkoj, ruskoj, skandinavskoj, južnjačkoj vakcini uopšte me ne interesuju, vakcine nema.

