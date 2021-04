HVALA ŠTO NAS LEČITE I ŠTITITE! OVAKO SE GRADE MOSTOVI, VI STE GENIJALCI: Ovo su neki od komentara stranaca iz knjige utisaka

Bravo! Ovako se grade mostovi! Zahvalni od srca vaši Tuzlaci! Hvala, Srbijo, na svemu što ste učinili za naše bolje sutra. Hvala što nas lečite i štitite. Hvala na sjajnoj organizaciji i šansi da ostanemo zdravi... Ovo su samo neki od komentara koje su u knjizi utisaka na Beogradskom sajmu ispisali strani državljani vakcinisani prethodne nedelje u Srbiji protiv koronavirusa.

Građani iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Italije, pa čak i Kanade i drugih zemalja svojim komentarima popunili su stranice knjige utisaka i pokazali oduševljene i zahvalnost Srbiji. Posebno su bili zadovoljni celom organizacijom, lekarima, medicinskim radnicima koji su, i pored velikog pritiska i gužve, uz osmeh na licu i ljubaznošću uspeli da pomognu svakom čoveku koji je došao na vakcinisanje.

Dr Dragana Milošević, koordinator na Sajmu, rekla je za Kurir da je prethodne subote bila velika gužva zbog masovne imunizacije stranaca, ali da su u istom broju kao dosad dolazili i naši građani da se vakcinišu.

- Bila je velika gužva na Sajmu u Hali 3 i Hali 11 uglavnom pozvanih građana preko E-uprave i preko Privredne komore Srbije, a tu su bili i naši građani. Sve je proteklo u najboljem redu. Čitav tim od obezbeđenja do lekara, medicinskih sestara, IT... išlo je kao i svaki dan bez obzira na veliki pritisak i gužvu, a sve to može da potvrdi i naša knjiga utisaka, gde su ispisane samo reči hvale za ono što smo uradili za građane iz regiona - rekla je dr Milošević.

I Marija Nikšić, PR kancelarije IT E-uprave na Sajmu, istakla je da je samo prošle subote na Sajmu vakcinisano 11.030 stranaca i da je sve proteklo u najboljem redu. - Pozivom stranih državljana u Srbiju na vakcinaciju protiv kovida 19 smo kao zemlja pokazali veliki stepen solidarnosti, prvenstveno prema našim prvim komšijama. Samo tog četvrtka, petka, subote i nedelje vakcinisano je 22.610 stranaca "Astra Zenekinim" cepivom. U istom tom periodu vakcinisalo se i 28.000 naših građana - naglasila je ona za Kurir i dodala:

- Drago nam je što smo bili u prilici da pomognemo i što su građani iz celog regiona došli u tolikom broju u Beograd, Novi Sad i Niš. Želimo da podsetimo sve da bez poziva ne kreću u Srbiju na vakcinaciju i da iskazano interesovanje za vakcinaciju nije dovoljno da bi se ona izvršila, već je potrebno da se dobije termin za nju - zaključila je Nikšićeva.

Pohvala u stihu Pravih se reči uvek kasno setim Jedan od vakcinisanih komšija iz regiona zahvalnost Srbiji pokazao je modifikovanim stihovima pesme "Čuvam noć od budnih" grupe Leb i sol "Kao vojnik na straži štiti narod od korone, pravih se reči pohvale uvek kasno setim. Odgovor ću znati kad ostanem sam Sve pohvale za organizaciju! Leb i sol"

Brojka 22.610 stranaca je vakcinisano u Srbiji u samo četiri dana Činjenice / Reči hvale u knjizi utisaka - Ponovo svi zajedno, Dragan Doboj - Čestitam, tako to radi Srbija! Živeli! Sarajevo - Svaka čast, odlična organizacija, pre svega pozitivna energija i osmeh, Banjalučani - Hvala što nas lečite i štitite! Makedonija - Bili ste fenomenalni! Organizacija od ulaska do vakcinacije kao u vojsci - sve pod konac. - Rade, bre, ljudi kao singerice, smešak, bez nervoze i ljutnje. Svaka čast! - Hvala na sjajnoj organizaciji i šansi da ostanemo zdravi! Jama, Banja Luka - Odlična mašinerija! BiH - Hvala, Srbija, hvala! Poreč, Hrvatska - Nikad nećemo ovo da vam zaboravimo! Pozdrav iz Ohrida - Hvala, Srbijo! Pozdrav iz Hrvatske i Slovenije - Blagodaram mnooogu! - Nisam videla bolju organizaciju odavno, bili ste na nivou zadatka da se ljudi uspešno vakcinišu u što većem broju. Pozdrav iz Skoplja - Siete fantastici grazie con amor dall Italia (Fantastični ste, hvala s ljubavlju iz Italije) - Well organized and professional, Rich Canada (Dobro organizovani i profesionalni, Ričard iz Kanade) - Naklon do poda. Pozdrav iz Prijedora - Svaka vam čast i hvala puno, pozdrav iz Zagreba - Mnogo ste divni i ljubazni! Hvala Vama i Srbiji! Banja Luka - Hvala Srbiji! Srbi iz Crne Gore

