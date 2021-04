ZA ŠIRENJE LAŽNIH VESTI I DO 3 GODINE ZATVORA! Dobričaninova: Za izricanje kazne važno da se utvrdi da je u pitanju lažna vest

Stručnjak za visokotehnološki kriminal Saša Živanović izjavio je danas da je hapšenje predsednice pokreta "Živim za Srbiju" lekarke Jovane Stojković opravdano, a advokat Zora Dobričanin Ikodinović objašnjava da osobama koje iznose ili prenose lažne vesti i time izazivaju paniku ili nered i ometaju sprovođenje odluke državnih organa, preti kažna od šest meseci do tri godine zatvora.

Dobričaninova je za TV Prva naglasila da je za izricanje ovakve kazne važno da se utvrdi da je zaista u pitanju lažna vest, a ne davanje drugačijeg mišljenja, da je taj neko svestan da širi lažnu vest i da to dovodi do velike panike.

Ona smatra da nisu svi koji prošire lažnu vest zlonamerni, već da su neki uplašeni zbog bolesti.

"Ljudi iz neznanja i straha prošire vest jer smatraju da može koristiti. Mislim da su ljudi dobronamerni, a ne zlonamerni, svi osim onih koji ovu bolesti koriste za politiku i politizaciju", navela je Dobričaninova.

Virusolog Milanko Šekler smatra da nije tačna teorija da su ljudi dobronamerni, a na pitanje da li bi vakcina trebalo da bude obavezna, kaže da ne bi.

"To bi bio kontraefekat. Ljudi vole da kontriraju. Suviše smo liberalizovali sve u životu, pa i mnoge odluke koje možda ne bi trebalo da donose neki koji nisu kompetentni. Došli smo u situaciju da to ne može - osvojene slobode se teško oduzimaju. Mi sada ispaštamo zbog toga. Mi smo hteli demokratsko društvo, a onda smo preterali u slobodama. Sloboda jeste sve do onog trenutka dok ne ugrožavaš nekog drugog", rekao je Šekler.

Stručnjak za visokotehnološki kriminal Saša Živanović ocenjuje da je hapšenje Stojkovićeve opravdano.

"Apsolutno podržavam inicijativu. Kada se dešavaju hapšenja za izazivanje panike, stvaraju se kontroverze", poručio je Živanović.

(Kurir.rs/ Tanjug)