MIRSAD ĐERLEK IZ NOVOG PAZARA UPOZORIO : Postavljam samo jedno pitanje - koliko je ljudi umrlo od korone, a koliko od vakcine?

NOVI PAZAR - Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je večeras da je vakcina jedini spas i izlaz iz situacije izazvane korona virusom, naglasivši da ne postoji alternativa vakcinaciji.

Đerlek je u Novom Pazaru za RTS rekao da je u poslednjih 20 dana napravljen pomak i da je sada u tom gradu vakcinisano oko 12 odsto punoletnih građana.

foto: Nemanja Nikolić

Kada je reč o starijima od 75 godina, u Novom Pazaru je 24 odsto vakcinisanih, kaže Đerlek i dodaje se polako budi svest u tom gradu.

"Daleko smo od cilja, ali ipak se isplati trud i rad na terenu", naveo je.

Govoreći o Sjenici, Đerlek je naveo da je u tom mestu vakcinisano 11 odsto punoletnih građana i 21 odsto starijih od 74 godina.

Kaža da je u Tutinu loša situacija jer je vakcinisano svega 4,5 odsto stanovnika.

On je rekao da je potrebno ići ka ljudima i razgovarati sa njima jer nisu svi imali priliku da se prijave putem eUprave ističući da je svaki razgovor koristan jer su ljudi puni dezinformacija.

"Postavljam samo jedno pitanje - koliko je ljudi umrlo od korone, a koliko od vakcine?", kaže Đerlek.

On je najavio da će se nadležni truditi da ubrzaju imunizaciju i da je veliki broj građana zainteresovan za vakcinu ali da iz mnogih razloga nisu mogli da se prijave preko eUprave.

Od utorka će u 50 gradova u Srbiji početi da rade punktovi gde će vakcinacija biti moguća bez prijave, a Đerlek kaže da će u ponedeljak u Vladi biti održan sastanak na kojem će se odrediti koji će to biti gradovi, a ima mnogo prijavljenih.

"Svakako sam siguran da ćemo uspeti da dođemo do konačnog cilja, a to je da se do kraja maja ili početka juna vakciniše 2,5 miliona ljudi, kako mogli lakše da dočekamo ovo leto u odnosu na prošlu godinu", rekao je Đerlek.

Podseća da je juče stigao prvi kontigent vakcina iz Kovaks sistema i da se u ponedeljak očekuju vakcine "Sinofarm" za 250.000 ljudi.

Dodaje da u utorak stižu i "Fajzerove" vakcine, kao i da će doći nove doze "sputnjika v".

Ilustracija foto: Shutterstock

Đerlek je poručio da će biti dovoljno vakcina za sve one koji su zainteresovani i da se nada da će se Srbija u aprilu približiti drugom milionu kada je reč o broju revakcinisanih.

Ističe da je važna pomoć lokalnih samouprava i da je potrebno da građani shvate da je vakcina jedini spas protiv korone.

"Ne postoji alternativa, sve ćemo učiniti da spasimo što veći broj života", zaključio je Mirsad Đerlek.

(Kurir.rs/Tanjug)