DR PERIŠIĆ SAVETUJE PENZIONERE KAKO DA KORISTE VITAMINE KOJE ĆE DOBITI NA POKLON: Evo koje morate uzimati pre, a koje posle jela

Gastroenterolog doktor Vojislav Perišić komentarisao je paket vitamina koji će penzioneri dobiti od države.

Naime, u paketu se nalaze mineral cink, vitamin D3 i C vitamin, a doktor Perišić kaže da je ovo odlična ideja. On je i dao savet penzionerima kako da koriste vitamine koje će dobiti.

- Cink se kao suplement uzima pre jela, jer cink i bakar trče za absorpcijom. Pa ako pre toga uzmemo hranu s više bakra onda zapuši transportere za cink. I cink se uzima najviše 10 miligrama dnevno. To je isto kao jedno jaje ili 20 grama mesa, što je u stvari jedna tableta pre jela.

On je rekao da se vitamini D3 i C uzimaju posle jela, da ne bi došlo do iritacije želuca.

Kako kaže, cinka i vitamina D najviše ima u mesu, jajima i mleku.

- Na taj način oni će obogatiti svoju ishranu i oPskrbiti se s kapitalnim vitaminima i mikroelementima. Odlično je, ja to i više nego pozdravljam s medicinske strane. Kod starijih je problem malnutricija. Vitamini im fale, prema tome ovo više nego pozdravljam. Ovo je vrlo značajno.

Doktor Perišić je rekao da se nedostatak cink manifestuje na koži, koja postaje ljuspava, ali se odražava i na kvalitet kose.

