VAKCINE SE VEĆ VEČERAS DISTRIBUIRAJU: Sinofarm sa Aerodroma "Nikola Telsla" do Vilinih voda HLADNIM LANCEM (FOTO)

Sinofarm vakcine protiv korona virusa, koje su danas stigle na Aerodrom "Nikola Tesla", brzo su stigle, uz obezbeđivanje "hladnog lanca" transporta, u centralni magacin na beogradskim Vilinim vodama, odakle će večeras krenuti ka zdravstvenim ustanovama i mestima za vakcinaciju.

"Vakcine ne provode puno vremena u centralnom magacinu. Onog trenutka kada dođu u Farmalogist, postoji već distributivni plan, one se pripremaju, pakuju i u najkraćem mogućem vremenskom periodu, konkretno večeras, kreće distribucija ovih vakcina ka institutima, vakcinalnim punktovima i domovima zdravlja", rekla je na licu mesta za Tanjug Gorana Nikolić iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

1 / 10 Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Centralni magacin RFZO je u prostoru Farmalogista, a formiran je na početku pandemije.

"Tu se čuvaju ključni lekovi za Kovid. Tako je omogućeno da sve zdravstvene ustanove imaju dovoljne količine lekova u svakom trenutku. Distribucija lekova se vrši na zahtev zdravstvenih ustanova i to u najkraćem mogućem periodu unutar 24 časa", rekla je ona.

U posebnom delu je "hladna komora" gde se čuva i vakcina protiv korona virusa kineskog "Sinofarma.

"To je vakcina koja zahteva poseban režim hladnog lanca, na temperaturi od 2 do 8 stepeni kako za čuvanje tako i za transport. Do centralnog magacina vakcina se transportuje u posebno kontrolisanim, termoregulacionim kontejnerima, i doprema do komora gde se takođe čuva na istom temperaturnom režimu", objasnila je ona.

Vakcine se dalje, u strogo kontrolisanim uslovima i na osnovu distributivnog plana, odatle otpremaju ka institutima, domovima zdravlja i do vakcinalnih punktova.

"Evidencija se vrši svakodnevno, u svakom trenutku znamo broj vakcina kako za prvu dozu, tako i za drugu dozu, i naravno kome su sve distribuirane", rekla je ona.

Kontejnere sa vakcinama prate data logeri koji u svakom momentu beleže promene spoljnih uslova u transportu.

Podaci su očitani odmah po skladištenju vakcina u Centralni magacin a njih prate kako isporučioci vakcina, tako i kontrolna tela.

(Kurir.rs/Tanjug)