ZA PREKOMERNI RAST DECE KRIVI KONCENTRATI U HRANI? Devojčice dolaze sa OGROMNIM stopalima, dete od 8 godina već nosi broj 39

Doktor Saša Milićević, specijalista pedijatrije, napravio je pravu pometnju u javnosti kada je obelodanio da su savremena deca u proseku više od svojih prehodnika, a posebno ineteresantno zapažnje je da devojčicama rastu stopala.

- Moramo uzeti u obzir da je, kako ide evolucija, čovek je po svojoj građi sve viši i viši. Međutim, radovi kojih je na ovu temu sve više i više tvrde da ishrana svakako utiče na to. Stalno se postavlja pitanje da li različiti konzervansi ili aditivi koji se dodaju u hranu, da li oni imaju neki efekat. Da li recimo životinje, od kojih se pravi hrana za nas, da li taj tretman različitim hormonima može da utiče na rast. I sve je više radova koji nam govore da ima veze sa tim - kaže doktor Milićević.

On je naglasio da je izraženo porastao broj devojčica kojima rastu stopala.

- To je zaista postao jedan trend, i kod dečaka. E sad ako su roditelji visoki to i nije neki problem, ali to i ne mora da bude neka visina, a treba imati u visu i to da oni nekad i u poslednjem trenutku naglo israstu. Ali zaista ta veličina stopala je prosto postala uobičajena. Obično to bude šok za majke koje počnu da se brinu kako će sad naći cipele za ćerke, ali moramo biti svesni da je to tako. Baš mi je juče bila jedna devojčica koja ima 8 godina, a nosi broj 39. Vidim da pedijatri, a naročito endokrinolozi posebno vode računa o tome - kaže doktor Milićević.

