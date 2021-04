STRUČNJACI O OBAVEZNOJ VAKCINACIJI ZDRAVSTVENIH RADNIKA: Ne može nečije pravo na slobodu izbora ugrožavati tuđe živote!

Italijanska vlada saopštila je da svi zdravstveni radnici u Italiji moraju da se vakcinišu protiv koronavirusa, a, iako je ova ideja za neke kontroverzna, nju podržava i veliki broj lekara i stručnjaka u našoj zemlji!

Oni su jednoglasni u stavu da je nedopustivo da zdravstveni radnici propagiraju antivaksinacione ideje i ističu da ne može nečije pravo na slobodu izbora ugrožavati tuđe živote!

Italijanska vlada saopštila je prošle nedelje, kako je preneo Rojters, da je odluka o obaveznoj vakciniciji zdravstvenih radnika doneta u cilju da se zaštite ugroženi pacijenti i da se potisne antivakcinaško raspoloženje u zemlji. U dekretu, koji je odobrio kabinet premijera Marija Dragija, navodi se da bi zdravstveni radnici, uključujući i farmaceute koji odbiju da se vakcinišu, mogli biti suspendovani sa posla bez finansijske nadoknade do kraja godine.

Prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora UKC Niš i direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju KC Niš kaže za Kurir da bi obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika trebalo uvesti i kod nas, jer je, ističe, nedopustivo da oni svojim ponašanjem utiču na javni stav koji ide protiv vakcinisanja.

- Oni podržavanjem proizvoljnih, naučno neutemeljenih glasina direktno utiču na zdravlje pojedinaca, ali i na javno zdravlje. Postoje grupe naših pacijenata koji zbog prirode svoje bolesti, imunološke deficijencije ne mogu da prime vakcinu. Svojim nevakcinisanjem i potencijalnim zaražavanjem oni ugrožavaju upravo te pacijente. Rad u zdravstvenim ustanovama, briga o nečijem zdravlju je imperativ države i ne može nečije pravo na slobodu izbora ugrožavati nečije tuđe zdravlje i život - kategoričan je dr Janković, koji smatra da bi lekarska komora trebalo da reaguje povodom zdravstvenih radnika koji "aktivno učestvuju u širenju i propagiranju potpuno naučno neutemeljenig tračarenja".

Ovu ideju podržava i dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta Kraljevo, koji kaže za Kurir da su zdravstveni radnici koji rade u kovidu u 99,9 odsto slučajeva vakcinisani, a to isto treba da urade i ostali kako bi zdravstveni sistem mogao normalno da funkcioniše, a svi pacijenti dobili svu potrebnu negu.

- Zaposlenima koji rade u kovidu nije potrebno ništa objašnjavati niti ih dodatno ubeđivati. Oni u svakodnevnom radu vide značaj vakcinacije. Međutim, i svi oni koji rade u nekovid režimu bi trebalo da se vakcinišu da bi i taj sektor proradio sasvim normalno - kaže Šekler i dodaje da lekari koji huškaju građane da se ne vakcinišu "očigledno nemaju dovoljno saznanja iz oblasti virusologije".

Goran Stevanović, direktor Infektivne klinike KCS rekao je prošle nedelje na konferenciji da upravnici bolnica iz kovid sistema smatraju da treba da se pokrene inicijativa da vakcina postane obavezna za zdravstvene radnike. To je podržao i epidemiolog Predrag Kon.

- Svakako podržavam tako nešto. Vakcinacija je izlaz iz ove situacije - rekao je Kon za TV Prva.

Dr Vladan Pavlović

Kolege neće da se vakcinišu, pa zovu kada se razbole

foto: Privatna Arhiva

Dr Vladan Pavlović, šef odeljenja onkologije u Opštoj bolnici u Ćupriji, koji se zbog obostrane upale pluća usled koronavirusa skoro mesec dana borio za život u KBC "Dragiša Mišović", kaže za Kurir, da ne razume kolege koji odbijaju vakcinaciju. Nekoliko zdravstvenih radnika samo iz bolnice u kojoj on radi je umrlo od korone, a na desetine je bilo zaraženo.

- Ja, koji sam preležao koronu, sam jedva čekao da dođe vakcina, jer je to jedini način da se spasimo. Nema nikakvog opravdanja da se to ne uradi. Ne razumem nikoga ko odbija vakcinaciju, a posebno ne zdravstvene radnike. Znam i kolege i pacijente koji nisu hteli da se vakcinišu, pa su me onda kada su se razbole u ponoć zvali da im pomognem. To je neozbiljno.