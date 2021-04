ODZVONILO IM: Majstori više neće moći da nas biju po ušima, MORAĆE DA IZDAJU FISKALNE RAČUNE!

Moleri, vodoinstalateri, električari, i ostali majstori neće više moći da vas udraju po ušima kada naplaćuju svoje usluge, a da vam za to ne daju nikakav račun, niti objanšnjenje zbog čega je sve papreno skupo!

Vlada Srbije nedavno je usvojila novi spisak delatnosti koje su oslobođenje izdavanja fiskalnih računa. Znatno je kraći nego pre, a na njemu se nalaze, recimo, advokati i taksisti. A od 1. janura 2022. fisklane račune moraće, na primer, da izdaju raznorazni majstori poput već pomenih molera, vodinstaletara i električara, sajdžije, obućari, frizeri, kozmetičari, pa i fotografi i kinematografi...

Od prvog dana naredne godine fiskalizacija će se obavljati preko onlajn fiskalnih uređaja, a poreznici će u realnom vremenu moći da prate promet usluga i robe. Na stalnoj vezi sa poreznicima i dalje neće morati da budu prodavci na pijacama koji imaju zakupljenu tezgu na kojoj prodaju svoju robu, preduzeća koja građanima izdaju račune na osnovu potrošnje preko mernih instrumenata (koji nas snadbevaju grejanjem, gasom, obračunavaju telefon, utrošenu električnu energiju i vodu).

Stefan Kuzmanović, elekričar iz Beograda, kaže za Kurir da uvođenje fiskalnih računa može dosta zakomplikovati posao u smislu administracije i nabavke delova, ali da će dobro doći u borbi protiv sive ekonomije u Srbiji.

- Smatram da će cene usluga zbog toga svakako skočiti, jer će prosto svaka usluga morati da bude transparentna, ali verujem da će to doprineti da registrovane firme koje se bave ovom delatnošću imaju više posla - kazao je Kuzmanović, dok vodinstalater Marko Filipović za Kurir ističe da je to besmisleno jer on kao paušalac već plać porez:

- Cene usluga će skočiti, mada se i slažem da bi trebalo da skoče, jer su po mom mišljenju jako niske!

Ekonomista Aleksanadar Stefanović kaže za Kurir da je ovo dobar potez države jer svi oni koji prodaju robu ili usluge treba da imaju fisklane kase i da plaćaju porez državi.

- Ovo je neko usmeravanje određenjih delatnosti u legalne kanale i da se postigne jasnoća. Da, naravno da dok će neki potpuno preći na legalno poslovanje, drugi će pokušati da se prebace da rade na "crno", ali tu je već inspekcija kojoj možete prijaviti takve stvari.

Delatnosti koje ne podležu fiskalizaciji: - Taksi prevoz - Poštanke aktivnosti javnog servisa - Telekomunikacije - Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja - Zdravstvene delatnosti - zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja - Delatnost verskih organizacija - Veterinarske delatnosti - Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika - Obavezno socijalno osiguranje Delatnosti koje podležu fiskalizaciji: - Usluge preseljenja - Kockanje i klađenje - Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti - Popravka elektronske i optičke opreme - Popravka električne opreme - Malterisanje - Ugradnja stolarije - Krovni radovi - Frizerski i kozmetički saloni - Pogrebne i srodne delatnosti - Održavanje i popravka nameštaja - Održavanje i popravka motornih vozila - Fotografske usluge - Popravka računara i periferne opreme - Popravka aparata za domaćistvo i kućne i baštenske opreme - Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

S. Marković - J. Pronić