VAKCINA JE DOSTIGNUĆE ČOVEČANSTVA! Doktorka Danica Grujičić ZAGRMELA: Potpuno je NEODGOVORNO pričati da je vakcinacija OPASNA

Doktorka Danica Grujičić uključila se u program Kurir televizije gde je u "Pulsu Srbije" komentarisala trenutnu situaciju sa korona virusom u Srbiji.

- Ja živim za to kada će prva vakcina biti zapakovana na Trolaku ovde kod nas i ako to zaista bude tačno, mi ćemo se osloboditi korone i pre leta. Veoma me raduje činjenica da će Torlak konačno krenuti u proizvodnju vakcine. Najpre pakovanja, a potom i na proizvodnju. Nadam se da će to biti jedan izuzetan povratak na tržište, i jako je važno da mi imamo svoju vakcinu, bez obzira što ne sumnjam u kvalitet nijedne od vakcina, ali je jako važno da Srbija bude vakcinalno nezavisna država, jer onda niko ne može da vas ucenjuje - navodi dr Danica.

Ona je navela da je neophodno da Torlak ostane državna institucija.

- Torlak treba da ostane državni i on treba da nam da vakcinu, i nadam se da će se vratiti poverenje u narodu vezano za vakcine. I to bi trebalo da bude kraj tih besmislenih priča kako su vakcine opasne. Vakcina je dostignuće čovečanstva, u to ne sumnjam. Imati svoju vakcinu proizvedenu u državi samo je dokaz da smo mi jedna ozbiljna država koja brine o svojim građamnima.

Doktorka Grujičić oštro je iskazala svoj stav o onima koji govore da je vakcinacija opasna.

- Pričati o tome da se ne treba vakcinisati je potpuno neodgovorno. Ljudi često čuju ono što žele, ne slušaju dobro - kaže doktorka.

