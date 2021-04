PET MESECI DO POBEDE NAD KORONOM: Šta treba uraditi da se ostvari prognoza agencije Blumberg (USIJANJE DANA NA KURIR TELEVIZIJI)

Ukoliko naša zemlja nastavi ovim tempom. za samo pet meseci biće vakcinisano 75 odsto građana, što će značiti i pobedu nad ovom pošasti koja nas je zadesila, navodi agencija Blumberg. Za isti vremenski period ovaj procenat imunizovanih postićiće Velika Britanija i Izrael.

Kolike su šanse da se predviđanja Blumberga ostvare? Gosti Usijanja dana Marija Gnjatović istraživač sa instituta za primenu nuklearne energije, doc. dr Ivana Petrović Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", Milanko Šekler virusolog i Mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu i Miodrag Popović direktor Turističke organizacije Beograda.

- Ne znam na osnovu čega je Blumberg radio te prognoze, ja nisam baš za to stručan, ali verujem da su to ozbiljni ljudi radili na osnovu dosadašnjih rezultata. To je pod pretpostavkom da se ne desi ništa nepredviđeno a vakcinacija da teče kao do sada. Nezahvalno je prognozirati, ne bih se usudio, kaže Milanko Šelkler.

- Ukoliko se brzo vaksiniše veliki broj ljudi svakako će da se uspori stvaranje novih sojeva, što je veći broj inficiranih ljudi veće su šanse da do toga dođe,kaže Gnjatović.

- Veliki uspeh je što su nabavljene sve vakcine. Rizik od oboljevanja od korone je ogroman, a rizik od neželjenih posledica vakcine je mnogo manji,kaže Petrović.

- Na odluku pojedinaca da li će se vakcinisati najviše utiče stav lekara, ako neko od njih javno kaže da se neće vakcinisati,

- Što se tiče Sinofarm vakcine antitela se razvijaju dost akasnije, kod starijih tek počinju nekoliklo nedelja, a primetili smo izostanak antitela kod muških pacijentata preko 70 godina. Moj savet je da se ne žuri sa proverom antitela sa zve vakcine. Antitela su dokaz d aje došlo do pokretanja imuniteta, ali izostanak antitela ne znači nužno da nema zaštite, kaže Gnjatović.

- Za vreme epidemije variole nije bilo polemika da li se treba vakcinisati ili ne, kaže Popović.

- U veterini smo neke bolesti iskorenili vakcinacijom, ali kokoške nemaju antivakcinaški lobi, samo je vlasniku potrebno trezveno objasniti, jer ako razume, on će to sigurno uraditi, kaže Šekler.

