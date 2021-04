POTVRĐEN PROPUST LEKARA! SNEŽANA IZ ČAČKA PRIMILA RAZLIČITE VAKCINE: Noć mi je bila katastrofalna, povraćala sam, idem na lečenje

Članovi Radnog tima za praćenje širenja epidemije Mihailo Luković i Aksentije Tošić izjavili su da je prilikom revakcinacije Čačanke Snežane Ćirović (43) napravljen propust.

Ćirović je kao prvu dozu primila Sinofarm vakcinu, a onda je pogledala papir sa revakcinacije i shvatila da tamo piše da joj je greškom dato Fajzerovo cepivo.

- To jeste propust, da se ne lažemo, ali najbitnije je da se toj dami ništa neće dogoditi u zdravstvenom smislu. Predmet u vezi sa ovim slučajem prosleđen je Inspekciji zdravlja i u toku je postupak utvrđivanja činjenica. Dok se činjenice zvanično ne rasvetle, ovo je sve što imamo da kažemo - rekao je na konferenciji za medije Luković.

Direktor Zavoda za javno zdravlje Aksentije Tošić naglasio je da je nemoguće dati desetine hiljada vakcina, a da se ne dogodi neki propust.

- Propust nije izazvao nikakve tegobe niti postoji medicinsko objašnjenje zašto bi uopšte došlo do bilo kakvih zdravstvenih tegoba. Moje lično mišljenje je čak da to uopšte nije tako loše što je primila drugu dozu drugog proizvođača, ali propisi su takvi da se revakcinišete onom vakcinom kojom ste i vakcinisani. U nekim zemljama se čak ova "tehnika" i primenjuje, ali kod nas to još nije slučaj. Kontrolisaćemo nekoliko puta antitela toj osobi i ako bude zaštićena neće imati bilo kakve potrebe da primi treću dozu - istakao je dr Tošić.

Snežana, podsetimo, tvrdi da nije došlo samo do greške na papiru jer je taj papir odnela lekaru koji ga je potpisao i potom je izvršena vakcinacija.

- Noć je bila katastrofalna. Imala sam temperaturu, glavobolju, povraćanje. Idem na dalje lečenje - kaže Snežana.

Ministarstvo zdravlja i direktor Doma zdravlja Čačak Aleksandar Pajović do sada se nisu oglašavali povodom ovog slučaja.

(Kurir.rs/Telegraf)