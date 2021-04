LICITACIJA ZA ULOGU U DRŽAVNOM POSLU JE ZAVRŠENA: Još 1.635.900 dinara obezbeđeno za lečenje Milice Tupanjac

Završena je licitacija za ulogu u TV seriji "Državni posao", kojom je obezbeđeno 1.635.900 dinara za lečenje Milice Tupanjac.

Pobednik licitacije je poznati biznismen Branko Babić, kome ovo nije prvi put da učestvuje u humanitarnim akcijama.

foto: Budi human

Ovom donacijom Milica je na samo korak do cilja i prikupljanja kompletnih sredstava potrebnih za operacije, rehabilitaciju i boravak u Americi planiran za drugu polovinu godine. U ovom trenutku je sakupljeno više od 90 odsto potrebnog iznosa od 120.000 evra. Četvorogodišnja Milica Tupanjac iz Novog Sada obolela je od cerebralne paralize i najveću šansu da prohoda pružile bi joj dve operacije u Americi zakazane za drugu polovinu ove godine. Do termina predviđenog za operacije, Milica nastavlja sa svakodnevnim intenzivnim terapijama i jačanjem muskulature trupa kako bi što spremnija dočekala hirurške intervencije na kičmenom stubu i mišićima koje je čekaju u Sent Luisu. Njeni roditelji i prijatelji akcije "Da Milica prohoda" zahvaljuju se svim učesnicima u licitaciji i svima koji podržavaju i pomažu akciju.

foto: Budi human

Milici možete pomoći da prohoda i: -- slanjem SMS poruke 862 na 3030 -- uplatom na dinarski račun: 160-6000000732605-60 -- uplatom na devizni račun: 160600000073292473 IBAN: RS35160600000073292473 SWIFT/BIC: DBDBRSBG -- slanjem SMS poruke iz Švajcarske - "human862" na broj 455

