VREMENSKI OBRT! OVAKAV STE VIKEND ČEKALI: Posle snega u aprilu, eto nama sunca! ŽIVA SKAČE NA 23 STEPENA

BEOGRAD - U Srbiji jutro hladno sa slabim mrazema, a u toku dana sunčano i toplije. Vetar slab, promenljiv, na severu i umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od -4 do 2 C, najviša dnevna od 11 C do 16 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu ujutru hladno, na širem području sa slabim mrazem, a u toku dana sunčano i toplije. Vetar slab, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od -2 do 0 C, najviša dnevna oko 15 C.

foto: RHMZ Printscreen

Izgledi vremena za sedam dana - do 16. aprila: Do ponedeljka pretežno sunčano i sve toplije, samo se u nedelju posle podne uz promenljivu oblačnost očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. U utorak i dalje toplo, ali uz postepeno povećanje oblačnosti. Od srede jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature.

AMSS: Pojačan saobraćaj, dobri uslovi za vožnju

Danas se, poslednjeg radnog dana u ovoj nedelji, očekuje pojačan saobraćaj na izlazima iz većih gradova, ali i putevima koji vode ka vikend naseljima i izletištima, a vozače će tokom celog dana pratiti dobri uslovi za vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Kako je saopštila Uprava granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza u zemlji. Na teretnim terminalima vozila na izlazu iz zemlje Horgošu čekaju četiri sata, a na Batrovcima i Kelebiji tri.

(Kurir.rs/Tanjug)