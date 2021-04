PRESEK PO GRADOVIMA: U Beogradu sve manje novozaraženih! Korona brojke padaju širom Srbije, samo 3 grada trocifrena!

Najviše novozaraženih korona virusom je i dalje u Beogradu, ali je taj broj znatno manji nego prethodnih dana.

Prema poslednjim podacima u prestonici je registrovano još 787 slučaja korona virusa. Na drugom mestu je Novi Sad sa 176, a na trećem Niš sa još 150 novozaraženih.

U ostalim mestima brojke su dvocifrene.

Subotica 94

Kraljevo 89

Šabac 79

Pančevo 72

Čačak 65

Leskovac 6

Kragujevac 55

Zrenjanin i Smederevo po 53

Loznica 51

U Srbiji su u prethodna 24 sata na korona virus testirano 15.532 građana od kojih je 3.405 novozaraženih.

Preminuo je 39 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalazi 264 obolelih.

Inače, na današnjoj sednici Kriznog štaba doneta je odluka da od ponedeljka budu otvoreni tržni centri, ali u njima neće raditi ugostiteljski objekti, a radno vreme se produžava do 22 sata.

Pored toga, deca se vraćaju u klupe od 19. aprila. Medicinski deo Kriznog štaba je odbio razgovor o otvaranju ugostiteljskih objekata u zatvorenom.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović imao je poseban zahtev na današnjem sastanku.

Kako Kurir nezvanično saznaje dr Tiodorović je tražio da se pre otvaranja ugostiteljskih objekata vakcinišu zaposleni u restoranima i rekao je da Grad Beograd odlično sprovodi vakcinaciju.

- Odlično se odvija vakcinacija i očekujemo da se to nastavi. Odziv je izuzetno dobar i to je rešenje cele situacije uz poštovanje mera i što veći obuhvat vakcinacije. Najbolji smo po vakcinaciji u Evropi u ovom trenutku i po vrstama vakcina i po odzivu građana. Da održimo ovaj dobar trend i da u kratkom vremenu od mesec i po do dva postignemo kolektivni imunitet. Prema tome želeo bih da kažem da ima malo optimizma, ono što može da deluje depresivno je broj umrlih. Nadamo se da će se i to smiriti i da ćemo imati povoljniju situaciju - rekao je dr Tiodorović posle sednice.

(Kurir.rs)