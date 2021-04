VENČANJE BEZ ČESTITANJA, PLESA I RUKOVANJA! GRAĐANI OGORČENI: Da ne častim muziku, nema šanse. Onda to i nije SVADBA (ANKETA)

Zabrane i ograničenja za slavlja i svadbe, jedna su od mera koje su građani teško prihvatili. Sve više se priča o sledećoj fazi popuštanja mera i tome da bi u narednom periodu mogle da počnu da se organizuju i slavlja. Istraživali smo kako bi tada izgledale svadbe.

Ubuduće bi svadbe mogle da budu bez prvog plesa, zdravice i rukovanja, a od spremnosti da to prihvatimo, zavisiće kada bismo mogli otići na pravo veselje u srpskom stilu.

1 / 1 Foto: Kurir Televizija

Pred onima koji organizuju događaje nalazi se spisak mera koje moraju da ispoštuju. S obzirom na to da ne rade od marta, spremni su da se prilagode.

Boško Bubanja, predsednik skupštine Udruženja "Ivent industrije Srbije", kaže da dokument nije sjajan.

1 / 1 Foto: Kurir TV

"Mi nismo prezadovoljni, ali ako je to signal i početak rešavanja ove situacije, mi smo to spremni da prihvatimo. Konačno su i doktori shvatili da više nije neophodno da se organizuju tradicionalno čestitanja, ne mora da bude ta bliskost", zaključio je on.

Osim ivent industrije, pogođeni su i estradni umetnici, pa se njihov glas može čuti samo u najužem krugu. Era Ojdanić kaže da para više nema.

1 / 1 Foto: Kurir TV

"Ako je bila neka crkavica, to se potrošilo za život. Moramo da krenemo da radimo", poručio je Era, koji i sam ima motel na Ibarskoj magistrali.

Šta o najavljenim merama kažu Beograđani, pogledajte u anketi Kurir televizije.

(Kurir.rs)