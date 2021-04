DR MILJKO RISTIĆ UPOZORIO: Možda nam treba odredba o obaveznoj vakcinaciji, ADVOKATICA DORIĆ odgovorila ZAŠTO JE TO OPASNO!

Svoje različite stavove na temu obavezne vakcinacije stanovništva protiv koronavirusa u emisiji "Usijanje dana" na Kurir televiziji ukrstili su čuveni srpski kardiohirurg prof. dr Miljko Ristić i advokatica i aktivistkinja Milina Dorić iz Pokreta "Živim za Srbiju" dr Jovane Stojković.

Doktor je prvo objasnio da nije siguran u pravne akte i koje je izmene potrebno napraviti u postojećim zakonima, dok je advokatica naglasila je da brani pravo na slobodan izbor čoveka.

"Ne znam kako stoje pravni akti, da li je moguće uvesti u zakon obaveznu vakcinaciju celokupnog stanovništva ili se ostavlja stanovnicima naše zemlje da odluče sami da li će se vakcinisati na svoj rizik. Ali ovde je druga priča. Svako može da odbije neku drugu vrstu terapije, ali ovde postoji ogromna razlika. Taj pacijent će oštetiti svoje zdravlje, ali kada se svi budu vakcinisali oni koji se bore protiv vakcine će biti jedini prenosioci virusa, oni štete svom zdravlju ali i ugrožavaju ostatak stanovništva. Tako da sa te strane možda je potrebno da se u zakon donese neka odredba o obaveznoj vakcinaciji", rekao je Ristić i dodao da bi tim pitanjem trebalo da se bave merodavne ličnosti, pravna lica i doktori.

01:23 Milina Dorić brani pravo na slobodan izbor oko imunizacije

Sa druge strane, advokatica Dorić podsetila je da je dr Jovana Stojković još pre tri godine govorila o ovome, da ministar po zakonu ima mogućnost da uvede vanrednu vakcinaciju po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

"To je njegova mogućnost i svakako to može da uradi. Jovana je ukazivala da je to opasno, jer po Ustavu Srbije svaka osoba ima pravo na nepovredivost telesnog integriteta, psihičkog i fizičkog", naglasila je ona.

Milina Dorić je dodala da smo svedoci kršenja fundamentalnih, osnovnih ljudskih prava.

"Kao što vidimo, dr Jovani Stojković ukinuto je pravo da govori. Ta mera je doneta a da ne postoji pravni osnov. Po članu 343 da bi postojalo krivično delo izazivanje panike i nereda mora postojati umišljaj, lažna vest ili lažna tvrdnja koja je izazvala paniku i nered", podvukla je Milina Dorić.

