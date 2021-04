KORONA MATURANTI IMALI PROBU ZAVRŠNOG ISPITA: Nadali se da neće biti male mature, ne znaju ni šta je Dučić napisao!

Učenici osmog razreda juče su imali probni završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a zatim i kombinovani test. Osmaci su očekivali da će zadaci biti mnogo lakši, s obzirom na to da, kako kažu za Kurir, zbog epidemije koronavirusa, maltene, nisu išli u školu godinu dana. Priznaju da su za vreme onlajn nastave mnogo manje učili, pa im je na probnom ispitu iz srpskog bio problem da se sete čak i pesama Đure Jakšića i Jovana Dučića, a, što posebno čudi, masovno su grešili i kod značenja reči "osobito".

- Ma, katastrofa sam uradila. Baš je bilo teško. Očekivala sam da će biti mnogo lakše i da će nam progledati kroz prste. Godinu dana ne idemo u školu i onda nam daju tako teške zadatke. Ne verujem da ću imati više od 10 bodova - priča za Kurir V. J. iz OŠ "Drinka Pavlović"u Beogradu, koja želi da upiše Petu beogradsku gimnaziju.

Njena drugarica S.R. kaže da joj je najveći problem bio zadatak u kojem se traži da se odredi značenje motiva "vetar" u istoimenoj pesmi Ivana V. Lalića.

- To je trebalo sami da dopišemo i svi su stavili drugačije. Pojma nemam koji je tačan odgovor. Loše sam uradila, a matematiku dan ranije još gore. Htela sam da upišem gimnaziju, a ako budu ovakvi testovi na završnom, neću imati dovoljno bodova ni za zanatsku. Nastavnici su nam rekli da će biti mnogo lakše i ja sam stvarno mislila da će da se sažale na nas, jer, da budemo iskreni, dok je trajala ona onlajn nastava, niko nije učio. Ja imam pet iz hemije, a veze nemam ni o čemu - priča ona, dok njena drugarica S. M. kaže da je pogrešila kod značenja reči "osobito".

- Trebalo je da zaokružimo tačan odgovor. Bila sam ubeđena da to znači "lično". Pa, zar ne znači?! Ono kada neko kaže "Osobito mi je važno", valjda to znači "Lično mi je važno"?! Ne znam... Imali smo i zadatak da pisce povežemo sa njihovim delima. Bila sam sigurna jedino za Desanku Maksimović i "Krvavu bajku". Povezala sam tačno i Đuru Jakšića i "Otadžbinu" i Jovana Dučića i "Podne", ali to sam išla na sreću. Baš su mogli da stave i neka poznatija dela... - kaže ona i dodaje da đaci nisu očekivali da će ove godine, zbog situacije sa koronavirusom, uopšte imati završni test.

Bilo je i onih đaka koji su tvrdili da je ispit iz srpskog bio "opušten", a da su zadaci bili "najosnovniji mogući". Jedna od njih je L. V, koja je pak, kako priznaje, ipak pogrešila jedan zadatak.

- Bilo je pitanje da navedemo vrstu sintagme, to je bilo baš lako, kao i da podvučemo reči sa rečcom "ne" koje su ispravno napisane. To mi stvarno nije bio problem, ali ipak, pogrešila sam kod određivanje stilske figure u pesmi "Zidanje Skadra". Stavila sam pogrešno "onomatopeja" iako je bio "kontrast". Najgore je što sam znala da je kontrast u pitanju, ali sam, budala, poslušala drugaricu koja mi je pogrešno šapnula.

Sumnja Na internetu rešenja iz matematike? Probni završni ispit iz matematike je većini deci bio naročito težak, ali pojedinici na društvenim mrežama tvrde da su neka deca imala rešenja i pre ispita. Naime, u petak, neposredno nakon završetka testa, preko društvenih mreža počele su da se dele slike rešenja testa. Mnogi su se pitali kako je to uopšte moguće, s obzirom da zvanična rešenja nigde nisu objavljena.

