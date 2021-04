POSLEDICE OBRAZOVANJA OD KUĆE: Onlajan nastava demotivisala osmake, što se VIDELO NA PROBI MALE MATURE

Osmaci širom Srbije su prethodnih dana polagali su probni završni ispit iz matematike, srpskog odnonso maternjeg jezika, a zatim i kombinovani test. Uprkos najavama da će i proba male mature zbog cele situacije sa koronavirsom ove godine biti lakša nego prethodnih, učenici su se masovno žalili da su im i ovi zdaci bili teški, ali i priznavali da su tokom onlajn nastave od kuće mnogo manje učili.

Sagovornici Kurira se slažu da je onlajn nastava dosta snizila kvalitet obrazovanja u Srbiji, a da će posledice toga videti tek u godinama koje slede.

Jasna Janković, profesorka srpskog jezika i književnosti podseća da je prošla generacija malih maturanata "izgubila" jedno polugodište, dok je ova "izgubila" skoro godinu i po dana normalnog školovanja.

- Naravno da se izgubilo na kvalitetu obrazovanja zbog onlajn nastave, ali posledice toga ćemo videeti tek narednih godina, ali i sada kada deca upišu željenje škole, a smatram da če najteže biti onima koji će nastaviti školovanje u gimnaziciji. Znate, lekcije mogu nekako da se nadoknade, ali su se izgubile radne navike kod dece i to je strašano, a posebno me plaši gubitak motivacije za učenje, što je i do sada bio problem. Ta onlajn nastava je nosila stres za sve, i za decu, i za roditelje i za nastavnike dok su svi davali sve od sobe, a okolo su nam umirali bliske ljudi od korone - kaže Jankovićeva za Kurir i dodaje da smatra da se ceo sistem ogrešio malo o osmake:

- Ne smatram da zbog situacije sa kovidom treba ukinuti malu maturu, kao što su se pojedini učenici i roditelji nadali, taj ispit je veoma važan, ali je možda ove godne moga da bude izbečen kombnovani test jer je to u ovoj situaciji čak sedam predmeta. Ne treba popuštati deci, ali ne treba da se ponašamo kao da je sve bilo uobičajeno.... Veoma je mnogo godinu i po dana ovakve nastave, ne smemo da negirmo i moramo da periznamo da je kvalitet nastave opadao i da se sa tim susreo ceo svet i da je važno da se epidemiološka situcija što pre normalizuje da bi se đaci vratli u klupe.

