NA DANAŠNJI DAN NATO AVIONI GAĐALI VOZ U GRDELIČKOJ KLISURI: Poginulo više od 15 ljudi, među njima je bilo dece i jedna trudnica

Od napada na putnički voz u Grdeličkoj klisuri na današnij dan prošle su 22 godine.

Putnički voz broj 393 na relaciji Niš-Preševo napadnut je dok je prelazio železnički most na Južnoj Moravi.

Poginulo je najmanje 15 ljudi, među kojima i deca i trudnice, ali se tačan broj žrtava ni dan-danas ne zna.

Putnički voz u Grdeličkoj klisuri, u kojem su bili civili, napadnut je 12. aprila 1999. godine, drugog dana pravoslavnog Vaskrsa, identifikovano je 15 poginulih civila, među kojima je bilo i dece.

Inače, NATO je, kao su ranije pisali svi mediji neposredno nakon napada, prvo negirao napad na voz, ali ga je kasnije potvrdio i nazvao "kolateralnom štetom".

Tadašnji portparol NATO Džejmi Ši priznao je da je u napadu na most u Grdeličkoj klisuri pogođen putnički voz, ali je tvrdio da "nije postojala namera da se pogodi voz". Vrhovni komandant NATO, general Vesli Klark izjavio je da je pilot gađao most u dva navrata.

Kako je izjavio, "zadatak pilota bio je da sruši most" i da on, kad je "u poslednjem delu sekunde shvatio da na most ulazi voz", više "nije mogao da zaustavi raketu".

Podsetimo, NATO bombardovanje SRJ počelo je 24. marta 1999. nakon što je Beograd odbio ponuđeni sporazuma zapadnih zemalja predvođenih SAD o rešavanju kosovske krize i trajalo je 78 dana. Broj žrtava zvanično nije utvrđen i kreće se od 754, po podacima Fonda za humanitarno pravo do više hiljada, koje pominju političari.

