ZAŠTITNIK GRAĐANA POZVAO MINISTARSTVO: Obustaviti nalog o hitnom oduzimanju dece koja žive i rade na ulici od roditelja

BEOGRAD - Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić povodom Međunarodnog dana dece uključene u život i/ili rad na ulici zatražio je od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, da stavi van snage radni nalog prema kojem su centri za socijani rad dužni da decu koja žive i rade na ulici po hitnom postupku oduzimaju od roditelja i pokreću sudske postupke za oduzimanje roditeljskog prava.Kako je saopštila Kancelarija zaštitnika, taj nalog je upućen pre tri godine svim centrima za socijalni rad.

foto: Beta / Saša Đorđević

"Automatsko oduzimanje dece nije rešenje jer je potrebno utvrditi da li se radi o trgovini ljudima, što podrazumeva zloupotrebu dece i kršenje njihovih prava, ili ta deca nemaju od čega da žive", rekao je Pašalić.

On je naveo da nadležni organi treba da se usmere na to da utvrde i otklone uzroke koji su doveli do toga da deca budu na ulici, a ne na posledice.

Zaštitnik građana je podsetio da je prošle godine utvrdio da Ministarstvo za rad upućivanjem radnog naloga u maju 2018. godine postupa suprotno Konvenciji o pravima deteta Ujedinjenih nacija, a centre za socijalni rad usmerava na nezakonito postupanje.

"To ministarstvo je 2020. godine odbilo da postupi po preporuci Zaštitnika gradjana za ukidanje ovog naloga", piše u saopštenju.

Zaštitnik je istakao i da problem "dece ulice" ne može da se posmatra samo kao problem Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

"To je pitanje i za Ministarstvo unutrašnjih poslova koje treba da utvrdi organizatore prosjačenja i procesuira odgovorne gde tome ima mesta, ali i za celo društvo - od pojedinaca koji treba da se uključe u primećivanje dece koja rade i žive na ulici i prijave nadležnim organima do centara za socijalni rad koji treba da obezbede podršku porodicama za izlazak iz siromaštva ili za jačanje roditeljskih kapaciteta", naveo je Pašalić.

Ilustracija foto: Shutterstock

On je dodao i da su, uz fizički rad, glavni problemi dece uključene u život i rad na ulici ekstremno siromaštvo i neredovan pristup obrazovanju, koji su vrlo često praćeni diskriminacijom, kao i "dečji brakovi" koji im uskraćuju detinjstvo i onemogućavaju da uživaju prava koja im pripadaju.

"'Deca ulice' se suočavaju sa brojnim rizicima koji ostavljaju posledice na njihovo zdravlje i razvoj zbog čega nadležni organi treba da učine dodatne napore na zaštiti prava i najboljeg interesa deteta", naveo je Pašalić.

