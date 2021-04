DA LI STE SPREMNI ZA OTVARANJE NOĆNIH KLUBOVA? Određene mere koje će morati da se poštuju u diskotekama

Epidemiološke mere za suzbijanje korona virusa popustile su tokom protekle nedelje u Srbiji, pa je tako Krizni štab dozvolio rad kafićima na otvorenom.

Razmatra se i ponovno otvaranje noćnih klubova i barova, pa je Gradski zavod za javno zdravlje izašao s određenim preporukama zbog sprečavanja širenja zaraze u ovim objektima, ukoliko se oni zaista i otvore.

Na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje navedene su mere koje je potrebno poštovati prilikom posete navedenih objekata. Na prvom mestu, to je distanca.

Na osnovu te odluke, razmak između stolova mora biti najmanje 2 metra, za stolom ne može sedeti više od 5 osoba, a ukoliko nema stolova i stolica za sedenja u određenom lokalu, onda na svakih 9 metara kvadratnih može da boravi samo jedno lice.

Prilikom ulaska i izlaska iz objekta obezbediti da se ne stvaraju gužve i da se održava fizička distanca od najmanje 2 metra. Ove mere važe i za izvođače, a između njih i posetilaca treba postaviti barijere od pleksiglasa ili drugog materijala, koji se lako čisti i dezinfikuje.

Onemogućeno je posluživanje po principu "švedskog stola" ili za barom ili šankom, već organizovati da se posetioci isključivo poslužuju za stolom.

Pored toga obavezna je i dezinfekcija, lična zaštitna oprema u vidu maske, kao i visok stepen lične higijene, dok je obavezno i beskontaktno merenje temperature svakog zaposlenog ili posetioca prilikom ulaska.

Obavezna je i higijena objekta, pomoćnih objekata, neposrednog poslovnog okruženja, pribora, opreme, mašine za rad, a poželjno je i često provetravanje zatvorenog prostora i pridržavanje preporuka za primenu veštačke ventilacije i klimatizacije zavorenog prostora, te je neophodno obezbediti dovoljne količine tečnog sapuna, ubrusa, tekuće vode, dok zaštitne rukavice nisu obavezne. Umesto njih se preporučuje često pranje ruku.

Zaposleni u kuhinji, ipak, moraju sve vreme da nose zaštitne, lateks rukavice.

Pored korisnika usluga, neophodno je da se mera pridržavaju i pružaoci usluga, pa tako oni ne smeju da, u bilo kom segmentu radnog procesa, angažuju osoblje, uključujući i izvođače, muzičare, plesače, koji imaju kliničku sliku ili postoji osnovana sumnja na zaraznu bolest korona, ili raspolažu dokazom da su takva lica pozitivna na prisustvo infekcije.

Takođe, ukoliko postoji sumnja ili dokaz da je član porodice zaposlene osobe, ili osoba sa kojom je zaposlen bio u kontaktu, zaražena kovidom 19, ta osoba ne sme biti angažovana na poslu u trajanju od najmanje 14 dana od početka bolesti, odnosno, od poslednjeg kontakta s inficiranim. Kada određeni vremenski period prođe, zaposleni mora da obavi kontrolni pregled i dostavi dokaz o eventualnom ozdravljenju i izlasku iz izolacije.

Svaki objekat mora imati osobu koja je zadužena i obučena za sprovođenje kontrole poštovanja mera, koje će biti postavljene u vidu pisanih instrukcija i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave i širenja virusa.

Jedna od novina jeste i ta da se mora osigurati da se u objekat ulazi isključivo putem rezervacije, kao i to da je potrebno čuvati spiskove sa kontakt podacima u trajanju od 30 dana.

Podsetimo, kada je o baštama kafića reč, već je poznato da će komunalna milicija imati zadatak da se više bavi kontrolom udaljenosti između stolova u baštama ugostiteljskih objekata i brojem ljudi za stolom, koji je ograničen na pet, kao i to da su maske neophodne, te da muzika uživo i održavanje slavlja nije dozvoljeno.

Za sve one koji se ovih mera ne pridržavaju propisne su novčane kazne, i to 5.000 dinara za masku fizičkom licu, 30.000 za kovid redara, pa od 150.000 do 300.000 dinara za preduzetnika ili pravno lice.

(Kurir.rs/Blic)