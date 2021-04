KUPCI DISCIPLINOVANI, UŽELELI SE KUPOVINE: Ljudi pohrlili u tržne centre, kretanje samo po iscrtanim strelicama

Nakon skoro mesec dana pauze, tržni centri u Srbiji su od juče ponovo otvoreni, nestrpljivi kupci su do popodneva već počeli da stvaraju redove ispred pojedinih radnji, a prodavci očekuju da će i narednih dana biti još većih gužvi i navale kupaca koji su se uželeli šopinga.

Poštuju mere

Reporteri Kurira obišli su juče šoping-centre u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, pa su se i sami uverili da se uglavnom poštuju preporučene epidemiološke mere - na ulazima su istaknuta uputstva o obaveznom nošenju maski i držanju distance, a tu su i dezinfekciona sredstva za ruke, kao i kovid redari, koji opominju one koji ne nose masku. Oni za Kurir kažu da 90 odsto ljudi poštuje mere, a da one koji im prkose opomenu da su kazne za nenošenje maske 5.000 dinara za građane, odnosno 30.000 za zaposlene, a za poslodavce i do 300.000 dinara.

foto: S.S.

- Ljudi su odgovorni, ima onih koji ne nose masku, kažu da su vakcinisani, ali svi moraju da ih nose. Očekujemo velike gužve narednih dana, ali apelovaćemo na ljude da poštuju mere, jer za svako kršenje slede kazne, a ako žele da rade tržni centri, onda neka poštuju mere - istakao je jedan od kovid redara, koji je zbog prirode posla želeo da ostane anoniman.

Takođe, svaka radnja ima svog kovid redara koji nadgleda broj kupaca. Ispred objekta stoji obaveštenje o kvadraturi radnje i koliko ljudi može biti unutra. U objektu od 127 metara kvadratnih može biti 14 osoba sa zaposlenima. Jedna od novina jeste i to što je unutar radnji iscrtana putanja kako kupci moraju da se kreću kako bi smanjili kontakte. Kabine za probu i ogledala se dezinfikuju na svakih sat vremena, pričaju prodavci.

foto: Nikola Anđić

Očekuju gužve

- Dodatno smo pooštrili mere, morali smo da promenimo i pravilnike, koji stoje ispred radnje. Jasno smo istakli kvadraturu radnje i broj ljudi koji istovremeno može biti unutra. Iscrtali smo putokaze kako ljudi moraju da se kreću. Veći broj ljudi poštuje mere, shvatili su ozbiljnost situacije. Uželeli su se šopinga i narednih dana očekujemo velike gužve - rekla je jedna prodavačica.

Neki od kupaca, kako su nam rekli, strahuju da će u narednom periodu trgovci poskupeti robu jer radnje nisu radile skoro mesec dana, ali, i pored toga, mnogi su od ranih jutarnjih časova pohitali u kupovinu, jer je, kako kažu, teško živeti bez šopinga.

Ugostiteljski objekti unutar tržnih centara imaju šaltersku prodaju hrane i pića, a između ljudi koji čekaju ispred šaltera mora biti distanca od dva metra.

A. Kocić

Ana Brnabić O otvaranju svih ugostitelja do kraja nedelje l Premijerka Ana Brnabić istakla je juče da će relaksacija epidemioloških mera uslediti čim to bude bezbedno i da očekuje da se 19. aprila deca vrate u škole: - Razgovaraćemo tokom ove nedelje i o otvaranju ugostiteljskih objekata u zatvorenom. Ali ne mogu ništa da prejudiciram. Zavisiće od stručnog dela kriznog štaba i od brojki kovid pacijenata u bolnicama, kao i novoobolelima. Trudićemo se da mere budu relaksirane čim to bude moguće i bezbedno.

foto: ABC/ Mihajlo Becej

Pravila ponašanja u šopingu l Obavezno nošenje maske u tržnim centrima l Držanje distance najmanje od dva metra l Ograničen broj ljudi u radnjama zavisno od površine objekta l Kretanje u radnjama uz iscrtane putokaze l Kovid redari opominju i zabranjuju ulaz onima bez maske

foto: Nikola Anđić