IMAMO VIŠE OD 10 NOVIH SOJEVA KORONA VIRUSA: Doktorka Kuljić Kapulica otkrila šta može napraviti dodatni problem

Direktorka kovid bolnice u Batajnici Tatjana Adžić Vukičević rekla je jutros da postoje naznake da je brazilski soj korona virusa stigao i u Srbiju.

- Ima naznaka da se u Srbiji pojavio se i brazilski soj virusa - upozorila je, i dodala da je svaki novi soj korona virusa "sve gori", i što se tiče prenosivosti i što se tiče smrtnosti.

Virusolog dr Nada Kuljić Kapulica objasnila je za Kurir da svako novo širenje mutiranog virusa ne možemo zaustaviti, jer ljudi cirkulišu s jedne strane sveta na drugu.

- Dodatni problem stvaraju asimptomatski pacijenti koji i ne znaju da se zaraženi, a možda baš oni mogu da donesu virus - rekla je dr Kuljić Kapulica.

Ona je naglasila da se s vremena na vreme pojavljuju novi sojevi, da ih imamo više od deset, jer virus želi da živi.

- Do njih dolazi zbog promena u onom delu virusa koji se vezuje za ćelije čoveka. Ukoliko se on izmeni, javlja se novi soj koji dovodi do većeg inficiranja ljudi. Normalno je da brazilski soj dođe u sve krajeve, o njemu se malo pisalo jer je bio vezan samo za Brazil, ali kada se raširi, sigurno ćemo preciznije znati kakvu kliničku sliku razvija i koliko je opasan. Mikrobiolozi istražuju mutacije i pokazalo se da ovaj soj ima sličnosti sa južnoafričkim - objasnila je dr Kuljić Kapulica.

Dosad su otkrivene 92 varijante koronavirusa u Brazilu, a najopasnija je P.1, poznatija kao brazilski soj koji je daleko zarazniji od "klasičnog" virusa i povećao je smrtnost od 1.000 na 4.000 ljudi dnevno u toj zemlji, a prisutan je kod 90 odsto novoobolelih, piše "Dojče vele".

