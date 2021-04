PRESEK PO GRADOVIMA: U Beogradu danas 761 novozaraženi, trocifrena još 3 grada

Od 3.572 novozaražena koliko ih je registrovano za 24 sata u Beogradu je potvrđen još 761 slučaj korona virusa.

To prestonicu i dalje drži na prvom mestu kada je reč o broju novozaraženih po gradovima, dok su brojke trocifrene još i u Novom Sadu (203), Nišu (163) i Subotici (106).

U ostalim mestima brojke su dvocifrene:

Pančevo 91

Čačak 90

Šabac 87

Kraljevo 69

Smederevo 67

Valjevo 62

Leskovac 59

Novi Pazar 58

Kragujevac 57

Kruševac 54

Vranje i Užice po 50

U Srbiji su u prethodna 24 sata na korona virus testirano 16.116 građana od kojih je 3.572 novozaraženih.

Preminuo je 35 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalazi 247 obolelih.

Utorak sve bolji

U Srbiji su u prethodna 24 sata na korona virus testirano 16.116 građana od kojih je 3.572 novozaraženih, to deluje kao da je došlo do porasta broja novih slučajeva virusa, to ipak nije tako.

Ponedeljkom su korona brojke inače niže nego ostalih dana jer je to posledica vikenda i manjeg broja testiranih.

Ako uporadimo današnji presek sa prethodnim brojkama koje smo imali utorkom jasno je da smo i dalje na dobrom putu.

Ovo je presek broj novozaraženih, testiranih i procenat pozitivnih od današnjeg dana ali i prethodna četiri utorka.

13.04. - 3.572 (16.116) 22,1%

06.04. - 4.398 (18.233) 24,1%

30.03. - 5.471 (18.528) 29,5%

23.03. - 5.475 (18.158) 30,1%

16.03. - 5.201 (17.782) 29,2%

Na osnovu ovih podataka vidimo da su i danas brojke znatno bolje nego ranijih dana.

